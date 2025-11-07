Видео
Дата публикации 7 ноября 2025 13:35
обновлено: 13:48
Киевское метро в критическом состоянии - депутат Киевского горсовета сделал заявление
Киевское метро. Фото: kyivtime

Уровень контроля технического состояния метрополитена в Киеве вызывает беспокойство. Система мониторинга осталась почти неизменной с советских времен.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Тарас Козак в эфире "Киевского времени".

Читайте также:

Киевское метро находится в критическом состоянии

Депутат как член Временной следственной комиссии рассказал о критическом состоянии части подземной инфраструктуры, в частности участка между станциями "Демиевская" и "Лыбедская". Он отметил, что нынешние методы контроля являются архаичными.

"Уровень контроля за тоннелями — это 18 век. Люди ходят с фонариками и записывают в тетрадь, что где-то какая-то протечка. После этого эта тетрадь сдается старшему смены, он проверяет, и если протечка есть, записывает в другую тетрадь. Эти тетради были изъяты, но в 21 веке — тетради, когда есть камеры, когда есть возможность фиксировать все онлайн и быстро реагировать. Это показывает  уровень обслуживания и безопасности метро", — сказал Козак.

Напомним, что в Киевсовете предложили сделать бесплатным проезд в метро до конца войны.

А также ранее эксперт предположил, что аварии в метро Киева могут произойти снова из-за критического состояния.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
