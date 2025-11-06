Скільки коштує проїзд у метро Києва

Київський метрополітен. Фото: info.ua

Збитки київського метрополітену сягають кількох мільйонів гривень. А доходи не покривають їх.

Про це заявив депутат Київради Тарас Козак під час пленарного засідання у четвер, 6 листопада.

Збитки київського метро

Козак розповів, що за першу половину 2025 року збитки метро сягають 2,6 млрд гривень, при цьому доходи значно менші — 830 млн гривень.

"У мене є пропозиція зробити проїзд у київському метрополітені безкоштовним до кінця воєнного стану. Це має певне економічне обґрунтування. Тому що доходи не суттєві для діяльності нашого метрополітену", — додав він.

За словами депутата, таке рішення дозволить не витрачати зайві кошти на інфраструктуру оплати метрополітену.

Зазначимо, що станом на сьогодні проїзд у київському метро коштує вісім гривень.

