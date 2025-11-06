Відео
Україна
Київраді пропонують зробити безкоштовним проїзд у метро

Київраді пропонують зробити безкоштовним проїзд у метро

Дата публікації: 6 листопада 2025 14:06
Оновлено: 14:23
Скільки коштує проїзд у метро Києва
Київський метрополітен. Фото: info.ua

Збитки київського метрополітену сягають кількох мільйонів гривень. А доходи не покривають їх.

Про це заявив депутат Київради Тарас Козак під час пленарного засідання у четвер, 6 листопада.

Збитки київського метро

Козак розповів, що за першу половину 2025 року збитки метро сягають 2,6 млрд гривень, при цьому доходи значно менші — 830 млн гривень. 

"У мене є пропозиція зробити проїзд у київському метрополітені безкоштовним до кінця воєнного стану. Це має певне економічне обґрунтування. Тому що доходи не суттєві для діяльності нашого метрополітену", — додав він.

За словами депутата, таке рішення дозволить не витрачати зайві кошти на  інфраструктуру оплати метрополітену.

Зазначимо, що станом на сьогодні проїзд у київському метро коштує вісім гривень.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що в Києві знову можуть статись аварії в метрополітені.

Також ми писали, що потрібно для запуску метрополітену під час повітряної тривоги.

Київ метро Київрада збитки метрополітен
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
