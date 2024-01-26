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У Київраді заявили, що гарантія від підрядника на пошкоджений тунель метро Києва була один рік

26 січня 2024 12:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київраді заявили, що гарантія від підрядника на пошкоджений тунель метро Києва була один рік
Ремонт пошкодженого тунелю київського метро з вулиці. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Депутат Київради Вікторія Пташник розповіла, що гарантійний термін від підрядника на пошкоджений тунель у київському метро становив один рік. За її словами, з цим потрібно розібратися, адже на такі об'єкти була надто коротка гарантія.

Про це Вікторія Пташник сказавла в тунелі метро, де перебувають журналісти Новини.LIVE.

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"Гарантійний термін від підрядника на цей тунель становив один рік. Мені здається, треба розібратися, бо ви ж розумієте, що на такі обʼєкти не може даватися гарантія один рік", — зазначила Пташник.

Ремонт пошкодженого тунелю київського метро з вулиці
Ремонт пошкодженого тунелю київського метро з вулиці. Фото: Новини.LIVE

За її словами, потрібно подивитися всі конструкції, які будують назовні. Варто перевірити, чи тиснуть вони на пошкоджений тунель. 

Ремонт пошкодженого тунелю київського метро з вулиці
Ремонт пошкодженого тунелю київського метро з вулиці. Фото: Новини.LIVE

"І якщо вони будуть добудовані, ці тонни ТЦ, будинків — чи не будемо потім мати таких наслідків, як зараз", — додала Пташник.

Ремонт пошкодженого тунелю київського метро з вулиці
Ремонт пошкодженого тунелю київського метро з вулиці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у  тунелі метро Києва між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" продовжуються ремонтні роботи. Наразі там зафіксовано одну аварію.

Також ми писали, що головний інженер метрополітену Києва Віктор Вигівський назвав попередню причину аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська". За його словами, це неякісні проєктні та будівельні рішення.

Додамо, у грудні в київському метро сталася аварія, внаслідок якої призупинили рух поїздів. Станом на сьогодні, 26 січня, вода продовжує стікати по стінах тунелю.

Київ
ремонт
метро
місцеві депутати
Київрада

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