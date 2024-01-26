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Аварія в метро Києва — Новини.LIVE подивилися, як відбуваються ремонтні роботи

26 січня 2024 10:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Аварія в метро Києва — Новини.LIVE подивилися, як відбуваються ремонтні роботи
Журналісти та експерти в метро Києва. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тунелі метро Києва між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" продовжуються ремонтні роботи. Наразі там зафіксовано одну аварію.

Новини.LIVE подивилися, як відбуваються ремонтні роботи.

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Під проспектом Лобановського та до Деміївського ринку є 72 метри довжини пошкоджень. Там планують замінити поверхню. Глибина до неї від 5 до 8 метрів.

Аварія у київському метро
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE
Аварія у київському метро
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Наразі фахівці вже підсилили тунель та встановили опори.

Ремонтні роботи будуть відбуватися з середини та зовні з вулиці.

Аварія у київському метро
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE
Аварія у київському метро
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Головний інженер метрополітену Віктор Вигівський розповів, що остаточне питання щодо термінів ремонту буде визначено проєктною документацією. Наразі фахівці його очікують.

"Ми орієнтуємось на шість місяців", — зазначив Вигівський.

За його словами, точна дата буде озвучена згодом.

Аварія у київському метро
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE
Аварія у київському метро
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Журналісти запитали у фахівців щодо грошей на ремонтні роботи.

"Підрядник, з яким узгоджено договір, не отримував авансів та не отримає розрахунки до того часу, поки не буде проєкт пройдений державну експертизу та поки кошторисні не пройдуть державної експертизи. Тільки після цього по наданню актів виконаних робіт, ми зможемо розраховуватися з підрядником", — розповіли вони.

Нагадаємо, експерти Науково-дослідної судово-експертної установи зробили висновок, що причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки. 

Також ми писали, що у Києві фахівці обстежили підземний перехід на станції метро "Святошин". Напередодні мешканці столиці помітили у вестибюлі тріщини.

Київ
ремонт
метро
аварія

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