Аварія в метро Києва — Новини.LIVE подивилися, як відбуваються ремонтні роботи
У тунелі метро Києва між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" продовжуються ремонтні роботи. Наразі там зафіксовано одну аварію.
Новини.LIVE подивилися, як відбуваються ремонтні роботи.
Ремонт у столичному метро
Під проспектом Лобановського та до Деміївського ринку є 72 метри довжини пошкоджень. Там планують замінити поверхню. Глибина до неї від 5 до 8 метрів.
Наразі фахівці вже підсилили тунель та встановили опори.
Ремонтні роботи будуть відбуватися з середини та зовні з вулиці.
Головний інженер метрополітену Віктор Вигівський розповів, що остаточне питання щодо термінів ремонту буде визначено проєктною документацією. Наразі фахівці його очікують.
"Ми орієнтуємось на шість місяців", — зазначив Вигівський.
За його словами, точна дата буде озвучена згодом.
Журналісти запитали у фахівців щодо грошей на ремонтні роботи.
"Підрядник, з яким узгоджено договір, не отримував авансів та не отримає розрахунки до того часу, поки не буде проєкт пройдений державну експертизу та поки кошторисні не пройдуть державної експертизи. Тільки після цього по наданню актів виконаних робіт, ми зможемо розраховуватися з підрядником", — розповіли вони.
Нагадаємо, експерти Науково-дослідної судово-експертної установи зробили висновок, що причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки.
Також ми писали, що у Києві фахівці обстежили підземний перехід на станції метро "Святошин". Напередодні мешканці столиці помітили у вестибюлі тріщини.
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