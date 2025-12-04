Відео
Депутат пояснив, чи скоротила Рада бюджет Києву

Депутат пояснив, чи скоротила Рада бюджет Києву

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 17:56
Держбюджет 2026 — чи зменшили фінансування для Києва
Андрій Вітренко. Фото: Київрада

Під час ухвалення Держбюджету не було вилучення коштів із бюджету столиці. Такі заяви — це маніпуляції.

Про це заявив депутат Київської міської ради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко, передає кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн у четвер, 4 грудня.

Читайте також:

Вітренко пояснив, чому зросли видатки бюджету

"Сьогодні було декілька маніпуляцій, які стосувалися того, що нібито при прийнятті Держбюджету був "пограбований" Київ. Але це неправда, ніхто ніяких коштів не вилучав", — каже він.

Також Вітренко пояснив, що зростання видатків відбувається відповідно до рівня інфляції.

"Тобто нічого нового там (у видатках бюджету, Ред.) не відбулося. Це відповідає прогнозу Державної податкової служби. Тому ми зараз не можемо говорити про шалене зростання, шалену зміну", — додав він.

Нагадаємо, раніше Вітренко розповів, коли Київрада ухвалить бюджет на 2026 рік.

Сьогодні депутати Київради внесли зміни до бюджету на 2025 рік

Верховна Рада КМДА місцеві депутати Київрада бюджет
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
