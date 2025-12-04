Держбюджет 2026 — чи зменшили фінансування для Києва

Депутат пояснив, чи скоротила Рада бюджет Києву
Під час ухвалення Держбюджету не було вилучення коштів із бюджету столиці. Такі заяви — це маніпуляції.
Про це заявив депутат Київської міської ради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко, передає кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн у четвер, 4 грудня.
Вітренко пояснив, чому зросли видатки бюджету
"Сьогодні було декілька маніпуляцій, які стосувалися того, що нібито при прийнятті Держбюджету був "пограбований" Київ. Але це неправда, ніхто ніяких коштів не вилучав", — каже він.
Також Вітренко пояснив, що зростання видатків відбувається відповідно до рівня інфляції.
"Тобто нічого нового там (у видатках бюджету, — Ред.) не відбулося. Це відповідає прогнозу Державної податкової служби. Тому ми зараз не можемо говорити про шалене зростання, шалену зміну", — додав він.
Нагадаємо, раніше Вітренко розповів, коли Київрада ухвалить бюджет на 2026 рік.
Сьогодні депутати Київради внесли зміни до бюджету на 2025 рік.
