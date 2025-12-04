Держбюджет 2026 — чи зменшили фінансування для Києва

Андрій Вітренко. Фото: Київрада

Під час ухвалення Держбюджету не було вилучення коштів із бюджету столиці. Такі заяви — це маніпуляції.

Про це заявив депутат Київської міської ради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко, передає кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн у четвер, 4 грудня.

"Сьогодні було декілька маніпуляцій, які стосувалися того, що нібито при прийнятті Держбюджету був "пограбований" Київ. Але це неправда, ніхто ніяких коштів не вилучав", — каже він.

Також Вітренко пояснив, що зростання видатків відбувається відповідно до рівня інфляції.

"Тобто нічого нового там (у видатках бюджету, — Ред.) не відбулося. Це відповідає прогнозу Державної податкової служби. Тому ми зараз не можемо говорити про шалене зростання, шалену зміну", — додав він.

