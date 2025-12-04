Госбюджет 2026 — уменьшили ли финансирование для Киева

Андрей Витренко. Фото: Киевсовет

При принятии Госбюджета не было изъятия средств из бюджета столицы. Такие заявления — это манипуляции.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко, передает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в четверг, 4 декабря.

Реклама

Читайте также:

Витренко объяснил, почему выросли расходы бюджета

"Сегодня было несколько манипуляций, которые касались того, что якобы при принятии Госбюджета был "ограблен" Киев. Но это неправда, никто никаких средств не изымал", — говорит он.

Также Витренко пояснил, что рост расходов происходит в соответствии с уровнем инфляции.

"То есть ничего нового там (в расходах бюджета, — Ред.) не произошло. Это соответствует прогнозу Государственной налоговой службы. Поэтому мы сейчас не можем говорить о безумном росте, безумном изменении", — добавил он.

Напомним, ранее Витренко рассказал, когда Киевсовет примет бюджет на 2026 год.

Сегодня депутаты Киевсовета внесли изменения в бюджет на 2025 год.