Кличко виділив депутатам 600 млн гривень — на що підуть кошти

Пленарне засідання. Фото: пресслужба Київради

Київрада ухвалила зміни до бюджету на 2025 рік. Доходи загального фонду збільшились на 4,7 млрд гривень.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 4 грудня.

Реклама

Читайте також:

Які видатки збільшують

Цим же рішенням збільшуються видатки міста. Зокрема передбачено на:

громадський електротранспорт — 300 млн гривень;

метро — 500 млн гривень;

будівництво ділянки метро на Виноградар — 173 млн гривень;

капремонт об'єктів транспортної інфраструктури —138 млн гривень;

капремонт мостів і шляхопроводів —701,4 млн гривень (зокрема, біля ст.м. "Дарниця" — 150 млн гривень);

на капремонт вулиць і шляхів загалом — 1,065 млрд гривень;

капремонти багатопрофільних лікарень — 101 млн гривень;

стаціонарів — 39,7 млн гривень;

екстрену швидку допомогу — 36,4 млн гривень.

Крім того, Департамент будівництва й житлового забезпечення КМДА отримаає на 300 млн гривень більше, щоб придбання житло для учасників бойових дій та тих, хто отримав інвалідність.

Також на програму "Захисник Києва" Департамент муніципальної безпеки отримає субвенцію у понад 700 млн гривень.

Ще 600 млн гривень отримають депутати Київради "на програму вирішення соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців". Ця програма передбачає встановлення дитячих майданчиків та допомогу мешканцям постраждалих будинків.

Які видатки зменшаться

Також пропонується зменшити видатки загального та спеціального фондів бюджету, як такі, що не будуть використані до кінця поточного року.

Мова йде про:

секретаріат Київради — знімуть 17,5 млн;

забезпечення апарату КМДА — 2,5 млн;

на іншу діяльність КМДА — 3,4 млн;

позашкільну освіту — 8,5 млн;

підвищення кваліфікації освітян — 900 тис;

заклади профтехосвіти — 26,1 млн;

будівництво закладів освіти — 19 млн;

охорона здоров’я — 128 млн;

соціальна/ветеранська сфера — 180 млн.

Також забрали частину коштів в бібліотек, музеїв/виставок, театрів, палаців культури, молодіжних центрів, спортшкіл.

Що принесло найбільше доходів місту

Найбільше коштів бюджет отримав від оренди (2,5 млрд гривень) та податку (1,7 млрд гривень) на землю. Ще майже 1 млрд гривень столиця отримала з рентних платежів.

Найменше бюджет поповнився з туристичного збору — 4,9 млн гривень.

Також від казино місто отримало 124,5 млн гривень, а з штрафів — 62,7 млн гривень.

Нагадаємо, ми писали, що станом на 1 листопада 2025 року у бюджеті Києва залишались невикористаними десятки мільярдів гривень.

Нещодавно стало відомо, що посадовці КМДА закупили генератори, за які переплатили 4,8 млн гривень.

Водночас очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що команда мера Віталій Кличка зриває встановлення мобільних укриттів у столиці.

Крім того, депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що в проєкті бюджету столиці на 2026 рік передбачені сумнівні витрати.