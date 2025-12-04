Відео
Головна Київ Київрада ухвалить бюджет на 2026 рік аж у січні — названо причину

Київрада ухвалить бюджет на 2026 рік аж у січні — названо причину

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 16:04
Бюджет Києва на 2026 рік — коли ухвалять
Засідання Київради. Фото: пресслужба КМДА

Депутати Київської міської ради сподіваються ухвалити бюджет на 2026 рік у січні наступного року.  Причина — вони пізно отримали прогноз бюджету.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко, передає кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн у четвер, 4 грудня.

Читайте також:

Коли Київрада почне працювати над бюджетом

"Лише вчора бюджет на 2026 рік і програма соціально-економічного розвитку надійшли до Київської міської ради. Ми зараз створили інвестиційну раду і ті органи, які забезпечать середньострокове планування бюджету міста Києва", — розповів він.

За словами Вітренка, Київрада почне працювати над проєктом бюджету з сьогоднішнього дня.

"Я думаю з понеділка ми вже можемо говорити, які галузі отримають більше, а які галузі зменшать своє фінансування. Окремо хочу сказати, чому так погано сталося з бюджетом. Тому, що виконавчий орган не виконав свої функції. Вони мали внести спочатку прогноз бюджету 6 вересня, потім 12 листопада бюджет мав зайти, але неорганізованість наших органів призвела до того, що депутати сьогодні мали приймати окремо бюджетне рішення щодо графіка прийняття бюджету. Ми плануємо розглянути бюджет до 25 січня", — додав депутат.

Нагадаємо, сьогодні Київрада внесла зміни до бюджету на 2025 рік. Депутати отримають 600 млн гривень "на програму вирішення соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців". 

Також від сьогодні у столиці змінюються назви кількох скверів та вулиць.

Київ КМДА місцеві депутати Київрада бюджет
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
