Чому не проводяться засідання Київради

Засідання Київради. Ілюстративне фото: "Вечірній Київ".

Депутат Андрій Вітренко заявив, що Київська міська рада вже кілька місяців фактично не працює. Зокрема, він пояснив, чому так відбувається.

Про це він сказав в ефірі "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Вітренко про роботу Київради

Андрій Вітренко заявив, що Київська міська рада вже кілька місяців фактично не працює, а всі засідання зірвано.

За словами депутата, пропозицій від мера щодо дати, часу чи порядку денного наступного засідання немає. Натомість сам графік, узгоджений на початку року, повністю провалено.

"Київський міський голова має призначати засідання, формувати порядок денний. Але зараз — жодної дати, жодного руху. Це глибока політична криза. Довіра між депутатами втрачена", — наголосив Вітренко.

Також він додав, що спроби зібрати навіть бюджетну комісію провалюються через відсутність кворуму. За його словами, через це страждають військові та постраждалі від обстрілів, які не можуть вчасно отримати матеріальну допомогу.

Раніше Вітренко повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко досі не вніс кандидатуру секретаря Київської міської ради.

Також він заявляв, що усі призначення, звільнення і контроль над працівниками Київської міської державної адміністрації здійснює особисто мер міста Віталій Кличко.