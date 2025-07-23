Андрій Вітренко звинуватив Кличка у відповідальності за корупцію

Андрій Вітренко. Фото: кадр з відео

Усі призначення, звільнення і контроль над працівниками Київської міської державної адміністрації здійснює особисто мер міста Віталій Кличко. Саме тому він і має відповідати за порядок у столиці.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час".

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За словами Вітренка, саме керівництво КМДА несе повну відповідальність за корупційні дії, які стають можливими лише за мовчазної згоди посадовців найвищого рівня.

"Тому вся відповідальність лежить безпосередньо на керівнику, як каже пан Тищенко, на директорі цього міста", — наголосив депутат.

Ця заява пролунала на тлі гучного скандалу. Раніше сьогодні стало відомо, що колишній посадовець КМДА та троє підприємців отримали підозри у розкраданні майже 75 мільйонів гривень, виділених у межах програми "Турбота. Назустріч киянам".

За інформацією прокуратури, кошти привласнювали шляхом фіктивної звітності, зокрема через оплату псевдопослуг для лежачих хворих — наприклад, "заняття" на велотренажерах. Із виділених 150 мільйонів гривень, за попередніми даними, розікрали майже половину.

Нагадаємо, що до цього депутат Київської міської ради Андрій Вітренко заявив, що лише за тиждень чиновники КМДА отримали десять підозр у корупції. Однак це ще не все, і вже скоро очікується більше відкритих справ.

Також ми писали, що керівницю КМДА та директора ринку викрили на хабарі. Правоохоронці затримали їх під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів.