Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вітренко відповів, чи подав Кличко кандидатуру секретаря Київради

Вітренко відповів, чи подав Кличко кандидатуру секретаря Київради

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 12:14
Кличко досі не вніс кандидатуру секретаря Київради, — депутат
Мер Києва Віталій Кличко на засідання Київради. Фото: Київрада

Мер Києві Віталій Кличко досі не вніс кандидатуру секретаря Київської міської ради. Водночас міський голова не проводить реальних консультацій на цю посаду.

Про це розповів депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Обрання секретаря Київради

"Там є цілий механізм, як обирається секретар Київради. Зараз, як це не дивно, м'яч на полі київського міського голови, адже саме він має внести кандидатуру секретаря", — сказав Вітренко.

За його словами, кандидатуру Зої Ярош не було внесено. Відбулося оголошення про початок проведення політичних консультацій, але, як кажуть депутати, ніхто їх не проводив.

"Якщо кандидатура мера не набирає потрібних голосів, то в роботу вступають депутати й висувають свої кандидатури", — додав Вітренко.

Нагадаємо, перший заступник мера Києва Микола Поворозник може повернутися на посаду — суд скасував рішення КМР про висловлення недовіри.

Також Андрій Вітренко повідомив, що Микола Поворозник продовжує відвідувати робоче місце та підписувати документи.

Як відомо, 26 квітня у мережі з'явилися кадри з вечірки, яку Поворозник влаштував у День жалоби за загиблими, внаслідок масованої атаки  Росії 24 квітня, яка забрала життя 12 киян.

Віталій Кличко Київ призначення КМДА Київрада
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації