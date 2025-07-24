Кличко досі не вніс кандидатуру секретаря Київради, — депутат

Мер Києва Віталій Кличко на засідання Київради. Фото: Київрада

Мер Києві Віталій Кличко досі не вніс кандидатуру секретаря Київської міської ради. Водночас міський голова не проводить реальних консультацій на цю посаду.

Про це розповів депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

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"Там є цілий механізм, як обирається секретар Київради. Зараз, як це не дивно, м'яч на полі київського міського голови, адже саме він має внести кандидатуру секретаря", — сказав Вітренко.

За його словами, кандидатуру Зої Ярош не було внесено. Відбулося оголошення про початок проведення політичних консультацій, але, як кажуть депутати, ніхто їх не проводив.

"Якщо кандидатура мера не набирає потрібних голосів, то в роботу вступають депутати й висувають свої кандидатури", — додав Вітренко.

Нагадаємо, перший заступник мера Києва Микола Поворозник може повернутися на посаду — суд скасував рішення КМР про висловлення недовіри.

Також Андрій Вітренко повідомив, що Микола Поворозник продовжує відвідувати робоче місце та підписувати документи.

Як відомо, 26 квітня у мережі з'явилися кадри з вечірки, яку Поворозник влаштував у День жалоби за загиблими, внаслідок масованої атаки Росії 24 квітня, яка забрала життя 12 киян.