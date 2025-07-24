Почему не проводятся заседания Киевсовета

Заседание Киевсовета. Иллюстративное фото: "Вечерний Киев".

Депутат Андрей Витренко заявил, что Киевский городской совет уже несколько месяцев фактически не работает. В частности, он объяснил, почему так происходит.

Об этом он сказал в эфире "Київського часу".

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Андрей Витренко заявил, что Киевский городской совет уже несколько месяцев фактически не работает, а все заседания сорваны.

По словам депутата, предложений от мэра относительно даты, времени или повестки дня следующего заседания нет. Зато сам график, согласованный в начале года, полностью провален.

"Киевский городской голова должен назначать заседания, формировать повестку дня. Но сейчас — ни одной даты, ни одного движения. Это глубокий политический кризис. Доверие между депутатами потеряно", — подчеркнул Витренко.

Также он добавил, что попытки собрать даже бюджетную комиссию проваливаются из-за отсутствия кворума. По его словам, из-за этого страдают военные и пострадавшие от обстрелов, которые не могут вовремя получить материальную помощь.

Ранее Витренко сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко до сих пор не внес кандидатуру секретаря Киевского городского совета.

Также он заявлял, что все назначения, увольнения и контроль над работниками Киевской городской государственной администрации осуществляет лично мэр города Виталий Кличко.