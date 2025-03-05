Мости Києва — чому нові переправи через Дніпро швидко руйнуються

Міст-метро у Києві. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Стан київських мостів викликає серйозне занепокоєння, особливо на проспекті Миколи Бажана. Два мости там уже мають 5-й, найгірший рівень аварійності, ще один — 4-й клас.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" у середу, 5 березня.

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За словами Вітренка, раніше міська влада називала нові мости у Києві "частиною маршруту безбар’єрності", але нині вони становлять реальну небезпеку.

"Знаєте, як на мене, то Київ перетворюється на місто мостів, які втомлюються постійно. Це стосується і нових мостів, які відкривали з помпезністю та вау-ефектом", — сказав депутат.

Він наголосив, що причинами руйнування мостів може бути неякісне проєктування, технології будівництва та зношеність матеріалів.

Вітренко додав, що стан мостів на проспекті Миколи Бажана є критичним — два з них мають 5-й клас аварійності (найгірший рівень), ще один — 4-й клас.

Нагадаємо, 4 березня на скляному мості у Києві вчергове з'явилися тріщини.

Також ми писали, що на конструкціях нового мосту-хвилі у Києві, який з'єднує парк "Наталка" й острів Оболонський, в деяких місцях почали розходитися металеві поручні.