Мости Києва — чому нові переправи через Дніпро швидко руйнуються

Депутат пояснив, чому у Києві постійно "втомлюються" мости
Стан київських мостів викликає серйозне занепокоєння, особливо на проспекті Миколи Бажана. Два мости там уже мають 5-й, найгірший рівень аварійності, ще один — 4-й клас.
Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" у середу, 5 березня.
Чому "втомлюються" мости
За словами Вітренка, раніше міська влада називала нові мости у Києві "частиною маршруту безбар’єрності", але нині вони становлять реальну небезпеку.
"Знаєте, як на мене, то Київ перетворюється на місто мостів, які втомлюються постійно. Це стосується і нових мостів, які відкривали з помпезністю та вау-ефектом", — сказав депутат.
Він наголосив, що причинами руйнування мостів може бути неякісне проєктування, технології будівництва та зношеність матеріалів.
Вітренко додав, що стан мостів на проспекті Миколи Бажана є критичним — два з них мають 5-й клас аварійності (найгірший рівень), ще один — 4-й клас.
Нагадаємо, 4 березня на скляному мості у Києві вчергове з'явилися тріщини.
Також ми писали, що на конструкціях нового мосту-хвилі у Києві, який з'єднує парк "Наталка" й острів Оболонський, в деяких місцях почали розходитися металеві поручні.
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