Мосты Киева — почему новые переправы через Днепр быстро разрушаются

Мост-метро в Киеве. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Состояние киевских мостов вызывает серьезное беспокойство, особенно на проспекте Николая Бажана. Два моста там уже имеют 5-й, наихудший уровень аварийности, еще один — 4-й класс.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу" в среду, 5 марта.

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Почему "устают" мосты

По словам Витренко, ранее городские власти называли новые мосты в Киеве "частью маршрута безбарьерности", но сейчас они представляют реальную опасность.

"Знаете, как по мне, то Киев превращается в город мостов, которые устают постоянно. Это касается и новых мостов, которые открывали с помпезностью и вау-эффектом", — сказал депутат.

Он отметил, что причинами разрушения мостов может быть некачественное проектирование, технологии строительства и изношенность материалов.

Витренко добавил, что состояние мостов на проспекте Николая Бажана является критическим — два из них имеют 5-й класс аварийности (худший уровень), еще один — 4-й класс.

Напомним, 4 марта на стеклянном мосту в Киеве в очередной раз появились трещины.

Также мы писали, что на конструкциях нового моста-волны в Киеве, который соединяет парк Наталка и остров Оболонский, в некоторых местах начали расходиться металлические поручни.