Вітренко пояснив, чому у Києві не вистачає транспорту під час блекауту — відео

У Києві понад половина автобусів перебувають в аварійному стані, що суттєво ускладнює роботу громадського транспорту під час енергетичних збоїв. Через нестачу справної техніки місто не може повноцінно запускати дублюючі маршрути.

Про це заявив депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час".

Депутат прокоментував стан громадського транспорту в Києві

За словами Вітренка, наразі 54% автобусів столиці перебувають в аварійному стані, що не дозволяє оперативно реагувати на перебої з електропостачанням, коли виникає потреба підсилювати наземний транспорт.

"Коли місто намагається відкрити новий маршрут під час збоїв з електрикою, автобуси змушені знімати з інших напрямків. Ми робили аналіз, який в такому випадку час очікування автобусу на інших маршрутах — і він вже збільшувався до 40 хвилин", — зазначив депутат.

За словами Вітренка, без системного оновлення рухомого складу та інвестицій у транспортну інфраструктуру Київ і надалі стикатиметься з подібними проблемами під час кризових ситуацій.

