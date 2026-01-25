Відео
Депутат пояснив, чому в Києві транспорт не курсує повноцінно

Дата публікації: 25 січня 2026 17:43
Вітренко пояснив, чому у Києві не вистачає транспорту під час блекауту — відео
Громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE

У Києві понад половина автобусів перебувають в аварійному стані, що суттєво ускладнює роботу громадського транспорту під час енергетичних збоїв. Через нестачу справної техніки місто не може повноцінно запускати дублюючі маршрути.

Про це заявив депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час".

Читайте також:

Депутат прокоментував стан громадського транспорту в Києві

За словами Вітренка, наразі 54% автобусів столиці перебувають в аварійному стані, що не дозволяє оперативно реагувати на перебої з електропостачанням, коли виникає потреба підсилювати наземний транспорт.

"Коли місто намагається відкрити новий маршрут під час збоїв з електрикою, автобуси змушені знімати з інших напрямків. Ми робили аналіз, який в такому випадку час очікування автобусу на інших маршрутах — і він вже збільшувався до 40 хвилин", — зазначив депутат.

За словами Вітренка, без системного оновлення рухомого складу та інвестицій у транспортну інфраструктуру Київ і надалі стикатиметься з подібними проблемами під час кризових ситуацій.

Нагадаємо, раніше у YASNO пояснили, чи зможе РФ повністю знеструмити Київ.

А також експерт заявив, чи витримають навантаження мініТЕЦ у столиці навантаження під час блекауту.

Київ КМДА автобуси відключення світла громадський транспорт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
