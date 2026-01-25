Витренко объяснил, почему в Киеве не хватает транспорта во время блэкаута — видео

Общественный транспорт. Фото: Новини.LIVE

В Киеве более половины автобусов находятся в аварийном состоянии, что существенно усложняет работу общественного транспорта во время энергетических сбоев. Из-за недостатка исправной техники город не может полноценно запускать дублирующие маршруты.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко в эфире программы "Київській час".

Читайте также:

Депутат прокомментировал состояние общественного транспорта в Киеве

По словам Витренко, сейчас 54% автобусов столицы находятся в аварийном состоянии, что не позволяет оперативно реагировать на перебои с электроснабжением, когда возникает необходимость усиливать наземный транспорт.

"Когда город пытается открыть новый маршрут во время сбоев с электричеством, автобусы вынуждены снимать с других направлений. Мы делали анализ, какое в таком случае время ожидания автобуса на других маршрутах — и оно уже увеличивалось до 40 минут", — отметил депутат.

По словам Витренко, без системного обновления подвижного состава и инвестиций в транспортную инфраструктуру Киев и в дальнейшем будет сталкиваться с подобными проблемами во время кризисных ситуаций.

