Україна
Депутат ответил, почему в Киеве транспорт не курсирует полноценно

Дата публикации 25 января 2026 17:43
Витренко объяснил, почему в Киеве не хватает транспорта во время блэкаута — видео
Общественный транспорт. Фото: Новини.LIVE

В Киеве более половины автобусов находятся в аварийном состоянии, что существенно усложняет работу общественного транспорта во время энергетических сбоев. Из-за недостатка исправной техники город не может полноценно запускать дублирующие маршруты.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко в эфире программы "Київській час".

Читайте также:

Депутат прокомментировал состояние общественного транспорта в Киеве

По словам Витренко, сейчас 54% автобусов столицы находятся в аварийном состоянии, что не позволяет оперативно реагировать на перебои с электроснабжением, когда возникает необходимость усиливать наземный транспорт.

"Когда город пытается открыть новый маршрут во время сбоев с электричеством, автобусы вынуждены снимать с других направлений. Мы делали анализ, какое в таком случае время ожидания автобуса на других маршрутах — и оно уже увеличивалось до 40 минут", — отметил депутат.

По словам Витренко, без системного обновления подвижного состава и инвестиций в транспортную инфраструктуру Киев и в дальнейшем будет сталкиваться с подобными проблемами во время кризисных ситуаций.

Напомним, ранее в YASNO объяснили, сможет ли РФ полностью обесточить Киев.

А также эксперт заявил, выдержат ли нагрузки мини-ТЭЦ в столице нагрузки во время блэкаута.

Киев КГГА автобусы отключения света общественный транспорт
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
