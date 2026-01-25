Що зі світлом у Києві — чи може РФ знеструмити місто

Відключення електроенергії у Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Дивлячись на останні обстріли росіян по енергетиці України, ворог може повністю знеструмити Київ. Однак цей ризик залежить від багатьох факторів.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко в інтерв'ю Суспільному.

Яка ситуація зі світлом в Києві

Коваленко розповів, що російські війська мають ресурси і б'ють по статичній енергосистемі у Києві. За його словами, ризик цілковитого знеструмлення залежить від багатьох фактів, зокрема, від погоди, місць влучань та ППО.

"Можливо все. Ми повинні це розуміти. Бо це ворог, він озброєний, в нього є ресурси. Яка вірогідність цього, це багатофакторна історія: погода, куди влучили, ППО. Інколи атака дуже важка, а іноді немає серйозних наслідків", — пояснив гендиректор YASNO.

Він також повідомив, що зараз енергетики відновлюють мережі швидше, кількість бригад суттєво збільшена, досвід реагування зріс. Водночас після масованих атак на столицю кількість звернень громадян до компанії щоденно вимірювалася в сотні тисяч.

За словами Коваленка, лише близько 20% звернень — реальні аварії, де був потрібен виїзд бригади. Через масштаб звернень швидко обробити всі заявки фізично неможливо.

Нагадаємо, Кличко розповів, що станом на 25 січня у Києві без опалення залишаються 1676 будинків. Більшість із них уже пережили повторні відключення після обстрілів 9 та 20 січня.

Водночас експерт заявив, що міні-ТЕЦ у Києві не витримають навантаження. Однак вони справді можуть бути корисними в аварійних ситуаціях.