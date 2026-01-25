Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Чи може РФ повністю знеструмити Київ — що кажуть в YASNO

Чи може РФ повністю знеструмити Київ — що кажуть в YASNO

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 13:34
Що зі світлом у Києві — чи може РФ знеструмити місто
Відключення електроенергії у Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Дивлячись на останні обстріли росіян по енергетиці України, ворог може повністю знеструмити Київ. Однак цей ризик залежить від багатьох факторів.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко в інтерв'ю Суспільному. 

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація зі світлом в Києві

Коваленко розповів, що російські війська мають ресурси і б'ють по статичній енергосистемі у Києві. За його словами, ризик цілковитого знеструмлення залежить від багатьох фактів, зокрема, від погоди, місць влучань та ППО. 

"Можливо все. Ми повинні це розуміти. Бо це ворог, він озброєний, в нього є ресурси. Яка вірогідність цього, це багатофакторна історія: погода, куди влучили, ППО. Інколи атака дуже важка, а іноді немає серйозних наслідків", — пояснив гендиректор YASNO.

Він також повідомив, що зараз енергетики відновлюють мережі швидше, кількість бригад суттєво збільшена, досвід реагування зріс. Водночас після масованих атак на столицю кількість звернень громадян до компанії щоденно вимірювалася в сотні тисяч.

За словами Коваленка, лише близько 20% звернень — реальні аварії, де був потрібен виїзд бригади. Через масштаб звернень швидко обробити всі заявки фізично неможливо. 

Нагадаємо, Кличко розповів, що станом на 25 січня у Києві без опалення залишаються 1676 будинків. Більшість із них уже пережили повторні відключення після обстрілів 9 та 20 січня.

Водночас експерт заявив, що міні-ТЕЦ у Києві не витримають навантаження. Однак вони справді можуть бути корисними в аварійних ситуаціях.

Київ електроенергія обстріли енергосистема світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації