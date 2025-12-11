Відео
Головна Київ Депутат пояснив, навіщо у Києві формують резерви продуктів

Депутат пояснив, навіщо у Києві формують резерви продуктів

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 23:07
Стратегічний запас їжі та води у Києві - Вітренко пояснив мету
Юрій Вітренко. Фото: кадр з відео

У Києві готуються посилити систему підтримки мешканців, які постраждали внаслідок російських атак. Місто розпочало створення стратегічних резервів продуктів харчування та води, щоб у разі нових масованих обстрілів оперативно забезпечувати людей найнеобхіднішим.

Про це повідомив депутат Київської міськради Юрій Вітренко в ефірі програми "Київський час".

Стратегічний запас їжі та води у Києві

За словами Вітренка, після останніх ударів стало очевидно, що столиці критично важливо налагодити стабільне гаряче харчування та постачання води для тих, хто опинився у складних умовах.

Вітренко нагадав, що протягом чотирьох років ці функції значною мірою виконували волонтери та благодійні організації, навіть попри те, що річний бюджет Києва сягає приблизно 110 мільярдів гривень.

Щоб змінити ситуацію, депутати підтримали рішення про створення міського резерву продуктів тривалого зберігання. Запаси планують розподіляти через районні адміністрації, що дозволить швидше доставляти допомогу у разі надзвичайних ситуацій.

Відповідний механізм був затверджений Київрадою на пленарному засіданні 4 грудня.

Нагадаємо, що вибухи у Києві пролунали в ніч проти 6 грудня. У напрямку міста були запущені ракети.

А також пізно ввечері, 3 грудня, у Києві теж пролунали вибухи. Тоді ворог намагався атакувати столицю дронами.

Київ обстріли вода запаси їжі столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
