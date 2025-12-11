Видео
Главная Киев Депутат объяснил, зачем в Киеве формируют резервы продуктов

Депутат объяснил, зачем в Киеве формируют резервы продуктов

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 23:07
Стратегический запас еды и воды в Киеве - Витренко объяснил цель
Юрий Витренко. Фото: кадр из видео

В Киеве готовятся усилить систему поддержки жителей, пострадавших в результате российских атак. Город начал создание стратегических резервов продуктов питания и воды, чтобы в случае новых массированных обстрелов оперативно обеспечивать людей самым необходимым.

Об этом сообщил депутат Киевского горсовета Юрий Витренко в эфире программы "Київський час".

Стратегический запас еды и воды в Киеве

По словам Витренко, после последних ударов стало очевидно, что столице критически важно наладить стабильное горячее питание и поставки воды для тех, кто оказался в сложных условиях.

Витренко напомнил, что в течение четырех лет эти функции в значительной степени выполняли волонтеры и благотворительные организации, даже несмотря на то, что годовой бюджет Киева достигает примерно 110 миллиардов гривен.

Чтобы изменить ситуацию, депутаты поддержали решение о создании городского резерва продуктов длительного хранения. Запасы планируют распределять через районные администрации, что позволит быстрее доставлять помощь в случае чрезвычайных ситуаций.

Соответствующий механизм был утвержден Киевсоветом на пленарном заседании 4 декабря.

Напомним, что взрывы в Киеве прогремели в ночь на 6 декабря. В направлении города были запущены ракеты.

А также поздно вечером, 3 декабря, в Киеве тоже прогремели взрывы. Тогда враг пытался атаковать столицу дронами.

Киев обстрелы вода запасы еды столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
