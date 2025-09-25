Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Київ Депутат розкритикував Кличка через транспортну кризу в Києві

Депутат розкритикував Кличка через транспортну кризу в Києві

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 09:12
Андрій Вітренко розкритикував Віталія Кличка через транспортну кризу в Києві — відео
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко розкритикував міського голову Києва Віталія Кличка. Посадовець обурився ситуацією із роботою транспортного департаменту столиці та відсутністю належного керівництва.

Про це він заявив у ефірі "Київського часу" на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вітренко висловився про транспортну кризу в Києві

За словами депутата, у столиці повністю відсутня стратегія, яка б покращила ситуацію із ремонтом доріг та забезпечила належну роботу підрозділів.

"У Києві відсутня транспортна стратегія. Ніхто не займається транспортним моделювання. Асфальтний каток переміг здоровий глузд і транспортні структури використовують лише для збагачення, як нам це показують правоохоронці", — сказав посадовець.

Причина цього, на думку Вітренка, полягає у тому, що Департамент транспорту не має гарного керівника, а відповідальність за це в умовах війни несе міський голова.

"Відсутність сьогодні адекватного керівника департаменту транспорту, коли навіть на нарадах КМДА до Київської міськради ходять начальники управління або головні спеціалісти, це взагалі ганьба для міста Київ. Я впевнений, що у нас у Києві є експертна спільнота, яка може очолити департамент транспорту, але на жаль, сьогодні в період воєнного стану усі рішення приймає одна людина, яка сьогодні злякалася та скасувала сесію", — сказав Вітренко.

Нагадаємо, напередодні Віталій Кличко скасував сесію Київради, яка була запланована на 25 вересня.

А також віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов назвав причину збільшення ДТП на дорогах Києва.

Віталій Кличко Київ транспорт КМДА місцеві депутати
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації