Андрій Вітренко розкритикував Віталія Кличка через транспортну кризу в Києві — відео

Депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко розкритикував міського голову Києва Віталія Кличка. Посадовець обурився ситуацією із роботою транспортного департаменту столиці та відсутністю належного керівництва.

Про це він заявив у ефірі "Київського часу" на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Вітренко висловився про транспортну кризу в Києві

За словами депутата, у столиці повністю відсутня стратегія, яка б покращила ситуацію із ремонтом доріг та забезпечила належну роботу підрозділів.

"У Києві відсутня транспортна стратегія. Ніхто не займається транспортним моделювання. Асфальтний каток переміг здоровий глузд і транспортні структури використовують лише для збагачення, як нам це показують правоохоронці", — сказав посадовець.

Причина цього, на думку Вітренка, полягає у тому, що Департамент транспорту не має гарного керівника, а відповідальність за це в умовах війни несе міський голова.

"Відсутність сьогодні адекватного керівника департаменту транспорту, коли навіть на нарадах КМДА до Київської міськради ходять начальники управління або головні спеціалісти, це взагалі ганьба для міста Київ. Я впевнений, що у нас у Києві є експертна спільнота, яка може очолити департамент транспорту, але на жаль, сьогодні в період воєнного стану усі рішення приймає одна людина, яка сьогодні злякалася та скасувала сесію", — сказав Вітренко.

Нагадаємо, напередодні Віталій Кличко скасував сесію Київради, яка була запланована на 25 вересня.

А також віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов назвав причину збільшення ДТП на дорогах Києва.