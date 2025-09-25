Видео
Главная Киев Депутат раскритиковал Кличко из-за транспортного кризиса в Киеве

Депутат раскритиковал Кличко из-за транспортного кризиса в Киеве

Дата публикации 25 сентября 2025 09:12
Андрей Витренко раскритиковал Виталия Кличко из-за транспортного кризиса в Киеве - видео
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко раскритиковал городского голову Киева Виталия Кличко. Чиновник возмутился ситуацией с работой транспортного департамента столицы и отсутствием надлежащего руководства.

Об этом он заявил в эфире "Киевского времени" на YouTube-канале Новини.LIVE.

Витренко высказался о транспортном кризисе в Киеве

По словам депутата, в столице полностью отсутствует стратегия, которая бы улучшила ситуацию с ремонтом дорог и обеспечила надлежащую работу подразделений.

"В Киеве отсутствует транспортная стратегия. Никто не занимается транспортным моделированием. Асфальтный каток победил здравый смысл и транспортные структуры используют только для обогащения, как нам это показывают правоохранители", — сказал чиновник.

Причина этого, по мнению Витренко, заключается в том, что Департамент транспорта не имеет хорошего руководителя, а ответственность за это в условиях войны несет городской голова.

"Отсутствие сегодня адекватного руководителя департамента транспорта, когда даже на совещаниях КГГА в Киевский горсовет ходят начальники управления или главные специалисты, это вообще позор для города Киев. Я уверен, что у нас в Киеве есть экспертное сообщество, которое может возглавить департамент транспорта, но к сожалению, сегодня в период военного положения все решения принимает один человек, который сегодня испугался и отменил сессию", — сказал Витренко.

Напомним, накануне Виталий Кличко отменил сессию Киевсовета, которая была запланирована на 25 сентября.

А также вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов назвал причину увеличения ДТП на дорогах Киева.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
