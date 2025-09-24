Відео
Головна Київ Ситуація на дорогах у Києві — відома причина усіх аварій

Ситуація на дорогах у Києві — відома причина усіх аварій

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 22:06
Масові ДТП у Києві — причина у перевищенні швидкості
Поліція на місці ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

Останнім часом у Києві спостерігається тенденція збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Причиною усіх аварій є перевищення швидкості на дорогах.

Про це повідомив віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов в ефірі "Київського часу" 24 вересня. 

Читайте також:

Причина аварій в Києві

Мочанов розповів, що восени завжди ускладнюється ситуація на дорогах через погодні умови. Тоді погіршується видимість, а гальмівний шлях стає довшим через зчеплення коліс із дорогою. 

Крім того, впливає і збільшення кількості автівок у Києві, адже багато людей переїхали до столиці з-під обстрілів в інших містах.

"Кожне місто має свої особливості руху... Але причина всіх ДТП — це переоцінка своїх можливостей як водія і перевищення розумних для даних умов експлуатації швидкості переміщення", — наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше Максим Бахматов назвав причину частих ДТП у Києві. На його думку, на це впливає відсутність транспортного планування.

Також ми писали, що 8 вересня у Києві військовий скоїв смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинув рядовий поліції. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
