Кличко скасував сесію Київради — відомі деталі

Мер Києва Віталій Кличко скасував заплановану на завтра сесію Київради. Депутат Київської міської ради IX скликання Андрій Вітренко вважає, що таким чином міський голова уникає відкритої розмови з депутатами та киянами.

Про це повідомив Андрій Вітренко в Telegram у середу, 24 вересня.

Опозиція звинувачує мера

Міський голова Києва скасував сесію Київради, чим викликав обурення частини депутатів. Андрій Вітренко заявив, що рішення мера підтверджує його неспроможність керувати містом та ігнорування проблем столиці. Він наголосив, що кияни та захисники очікують ухвалення важливих рішень, які залишаються заблокованими.

"Припускаю, що міський голова злякався того, що у Київраді може зібратися достатня кількість голосів для розгляду питання про висловлення недовіри. Якби мер був упевнений у власній роботі, то він би не уникав відкритого голосування та дискусії. Або ж він просто не хоче, щоб Київрада ухвалила низку важливих рішень, на які чекають кияни і наші захисники", — заявив Вітренко.

Допис Вітренка у Telegram. Фото: скриншот

Депутат також зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень мера Києва. Він підкреслив, що скасування сесії — це свідчення страху Кличка перед відвертою розмовою та критикою. За словами Вітренка, такий крок — ознака багаторічної неефективності столичної влади.

"Це пряма демонстрація страху. Він боїться відвертої розмови. Боїться поглянути в очі депутатам. Боїться почути правду про власну бездіяльність. Сьогодні він ховається не лише від депутатів, а й від усієї громади столиці. Фактично своїм рішенням про скасування сесії мер Кличко вкотре підтвердив свою недієздатність керувати містом", — вважає Вітренко.

Нагадаємо, що депутати з фракції мера Києва Віталія Кличка проігнорували засідання бюджетної комісії Київради. Через це не вдалося ухвалити зміни до програм соціальних виплат.

Раніше ми також інформували, що близько 25% депутатів взагалі не відвідують засідання Київради. Голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик заявив, що через це міська рада затримує ухвалення бюджетних рішень.