Україна
Вітренко розповів про проблеми з укриттями у Києві

Вітренко розповів про проблеми з укриттями у Києві

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 11:26
У якому стані укриття в Києві
Перше мобільне укриття в Києві. Фото: КМВА

У Києві ще не повністю врегульоване питання з укриттями. Половина районів не готова до того, щоб в їхніх сховищах могли укриватися 100% населення.

Про це повідомив депутат Київради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Скільки районів Києва повністю обладнані укриттями

"Ще не все влагоджено. Наскільки мені відомо, у нас є певний перелік. Коли ми вирішимо проблему з укриттями? Коли 100% населення міста може укритися і сховатися в цих укриттях", — розповів він.

За словами Вітренка, станом на сьогодні є п'ять районів, у яких укриття можуть вмістити все населення.

"І є п'ять районів, в яких цей показник є недосяжним. Тому ми говорили і про мобільне укриття, і про ремонт найпростіших укриттів в будинках", — додав він.

Депутат зазначив, що в бюджеті Києва на 2026 рік передбачено багато коштів на обладнання укриттів.

Нагадаємо, раніше Вітренко розповів, у скільки столиці обійдеться добудова метро на Виноградар.

Також депутат пояснив, чому, на його думку Київрада працює неефективно.

Київ Київрада бюджет війна в Україні укриття КМВА
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
