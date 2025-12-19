У якому стані укриття в Києві

Перше мобільне укриття в Києві. Фото: КМВА

У Києві ще не повністю врегульоване питання з укриттями. Половина районів не готова до того, щоб в їхніх сховищах могли укриватися 100% населення.

Про це повідомив депутат Київради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Скільки районів Києва повністю обладнані укриттями

"Ще не все влагоджено. Наскільки мені відомо, у нас є певний перелік. Коли ми вирішимо проблему з укриттями? Коли 100% населення міста може укритися і сховатися в цих укриттях", — розповів він.

За словами Вітренка, станом на сьогодні є п'ять районів, у яких укриття можуть вмістити все населення.

"І є п'ять районів, в яких цей показник є недосяжним. Тому ми говорили і про мобільне укриття, і про ремонт найпростіших укриттів в будинках", — додав він.

Депутат зазначив, що в бюджеті Києва на 2026 рік передбачено багато коштів на обладнання укриттів.

