Головна Київ У Києві запрацювало укриття нового покоління — деталі

У Києві запрацювало укриття нового покоління — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 17:25
Оновлено: 17:59
На Оболоні збудували перше нове укриття з нуля
Нове укриття на Оболоні. Фото: кадр із відео

У Києві звели перше сучасне антирадіаційне укриття, яке повністю побудоване з нуля. Новий об’єкт на Оболоні має все необхідне — від систем фільтрації та запасів води до кухні, ліфта й аварійного тунелю.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик у неділю, 19 жовтня.

Читайте також:

Сучасне укриття на Оболоні: як воно виглядає

За словами журналістки, укриття зведено поруч зі школою "Перша ластівка" в Оболонському районі. Сховище вміщує до 800 осіб, обладнане кухнею, санвузлами, системами відеоспостереження та запасом води. Для людей з інвалідністю передбачено ліфт, а вдень приміщення використовують для навчальних цілей.

"Унікальність в тому, що це новопобудований об'єкт. Тому що такого класу об'єкти схожі є, але вони ще були побудовані за радянських часів", — наголосив Кирило Фесик, голова РДА.

Проєкт реалізували за кошти міського бюджету, його вартість склала 48 мільйонів гривень. Поруч уже завершують будівництво ще одного укриття біля дитячого садка — воно матиме аналогічне оснащення та освітню зону. У районі також модернізують старі сховища: п’ять радянських укриттів уже відремонтовано, одне з них має автоматичні двері та аварійний тунель.

Наступного року на Оболоні планують звести ще одне протирадіаційне укриття. Місцева влада наголошує, що створення сучасних безпечних просторів є пріоритетом для столиці.

Нагадаємо, що у Києві планують розмістити мобільні укриття, на які раніше виділили 500 мільйонів гривень, насамперед у районах, віддалених від стаціонарних сховищ.

Раніше ми також інформували, що міська влада столиці має намір встановити близько 500 мобільних укриттів у різних районах, приділивши особливу увагу віддаленим житловим масивам.

Київ будівництво бомбосховище укриття Оболонь
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
