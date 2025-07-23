Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Депутат ответил, кто ответственен за коррупцию в столице

Депутат ответил, кто ответственен за коррупцию в столице

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 21:40
Андрей Витренко обвинил Кличко в ответственности за коррупцию
Андрей Витренко. Фото: кадр с видео

Все назначения, увольнения и контроль над работниками Киевской городской государственной администрации осуществляет лично мэр города Виталий Кличко. Именно поэтому он и должен отвечать за порядок в столице.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире программы "Киевское время".

Реклама
Читайте также:

Депутат обвинил Кличко в ответственности за коррупцию

По словам Витренко, именно руководство КГГА несет полную ответственность за коррупционные действия, которые становятся возможными только при молчаливом согласии должностных лиц высокого уровня.

"Поэтому вся ответственность лежит непосредственно на руководителе, как говорит господин Тищенко, на директоре этого города", — подчеркнул депутат.

Это заявление прозвучало на фоне громкого скандала. Ранее сегодня стало известно, что бывший чиновник КГГА и трое предпринимателей получили подозрения в хищении почти 75 миллионов гривен, выделенных в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

По информации прокуратуры, средства присваивали путем фиктивной отчетности, в частности через оплату псевдоуслуг для лежачих больных — например, "занятия" на велотренажерах. Из выделенных 150 миллионов гривен, по предварительным данным, разворовали почти половину.

Напомним, что до этого депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что только за неделю чиновники КГГА получили десять подозрений в коррупции. Однако, это еще не все и уже скоро ожидается больше открытых дел.

Также мы писали, что руководительницу КГГА и директора рынка разоблачили на взятке. Правоохранители задержали их во время получения неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.

Виталий Кличко Киев КГГА местные депутаты столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации