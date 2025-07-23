Андрей Витренко обвинил Кличко в ответственности за коррупцию

Андрей Витренко. Фото: кадр с видео

Все назначения, увольнения и контроль над работниками Киевской городской государственной администрации осуществляет лично мэр города Виталий Кличко. Именно поэтому он и должен отвечать за порядок в столице.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире программы "Киевское время".

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По словам Витренко, именно руководство КГГА несет полную ответственность за коррупционные действия, которые становятся возможными только при молчаливом согласии должностных лиц высокого уровня.

"Поэтому вся ответственность лежит непосредственно на руководителе, как говорит господин Тищенко, на директоре этого города", — подчеркнул депутат.

Это заявление прозвучало на фоне громкого скандала. Ранее сегодня стало известно, что бывший чиновник КГГА и трое предпринимателей получили подозрения в хищении почти 75 миллионов гривен, выделенных в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

По информации прокуратуры, средства присваивали путем фиктивной отчетности, в частности через оплату псевдоуслуг для лежачих больных — например, "занятия" на велотренажерах. Из выделенных 150 миллионов гривен, по предварительным данным, разворовали почти половину.

Напомним, что до этого депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что только за неделю чиновники КГГА получили десять подозрений в коррупции. Однако, это еще не все и уже скоро ожидается больше открытых дел.

Также мы писали, что руководительницу КГГА и директора рынка разоблачили на взятке. Правоохранители задержали их во время получения неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.