Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Керівницю КМДА та директора ринку затримали на хабарі — деталі

Керівницю КМДА та директора ринку затримали на хабарі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 20:27
Посадовицю КМДА затримали на хабарі — деталі від ОГП
Затримання посадовиці КМДА у Києві. Фото: t.me/pgo_gov_ua

 Посадовицю Київської міської державної адміністрації та директора комунального столичного ринку викрили на отриманні хабаря. Правоохоронці затримали їх під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 17 липня. 

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Правоохоронці встановили, що у 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку. Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і належить до майна, орендованого іншим субʼєктом — Управлінням туризму та промоцій КМДА.

За даними ОГП, управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування. 

null
Затримання директора ринку. Фото: t.me/pgo_gov_ua
null
Гроші, які давали посадовцям. Фото: t.me/pgo_gov_ua
null
Затримання підозрюваних. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення. Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, аби реалізувати цю схему, вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Однак під час отримання хабаря обох було затримано. Зараз готується повідомлення про підозру у вчення кримінального правопорушення. 

Нагадаємо, нещодавно Кличко звільнив посадовицю Марину Радову. Рішення про звільнення було ухвалене після розголосу відео, яке з'явилося в мережі ще 29 квітня.

Цей інцидент став не першим випадком недоречної поведінки чиновників КМДА. За кілька днів до цього, 26 квітня, заступник мера Микола Поворозник влаштував банкет із шашликами прямо у День жалоби.

Київ корупція хабар КМДА Офіс генерального прокурора підозра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації