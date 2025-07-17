Посадовицю КМДА затримали на хабарі — деталі від ОГП

Затримання посадовиці КМДА у Києві. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Посадовицю Київської міської державної адміністрації та директора комунального столичного ринку викрили на отриманні хабаря. Правоохоронці затримали їх під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 17 липня.

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Деталі справи

Правоохоронці встановили, що у 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку. Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і належить до майна, орендованого іншим субʼєктом — Управлінням туризму та промоцій КМДА.

За даними ОГП, управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

Затримання директора ринку. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Гроші, які давали посадовцям. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення. Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна", — йдеться у повідомленні.

Крім того, аби реалізувати цю схему, вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Однак під час отримання хабаря обох було затримано. Зараз готується повідомлення про підозру у вчення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно Кличко звільнив посадовицю Марину Радову. Рішення про звільнення було ухвалене після розголосу відео, яке з'явилося в мережі ще 29 квітня.

Цей інцидент став не першим випадком недоречної поведінки чиновників КМДА. За кілька днів до цього, 26 квітня, заступник мера Микола Поворозник влаштував банкет із шашликами прямо у День жалоби.