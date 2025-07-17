Посадовицю КМДА затримали на хабарі — деталі від ОГП

Керівницю КМДА та директора ринку затримали на хабарі — деталі
Посадовицю Київської міської державної адміністрації та директора комунального столичного ринку викрили на отриманні хабаря. Правоохоронці затримали їх під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 17 липня.
Деталі справи
Правоохоронці встановили, що у 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку. Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і належить до майна, орендованого іншим субʼєктом — Управлінням туризму та промоцій КМДА.
За даними ОГП, управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.
"Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення. Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна", — йдеться у повідомленні.
Крім того, аби реалізувати цю схему, вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.
Однак під час отримання хабаря обох було затримано. Зараз готується повідомлення про підозру у вчення кримінального правопорушення.
Нагадаємо, нещодавно Кличко звільнив посадовицю Марину Радову. Рішення про звільнення було ухвалене після розголосу відео, яке з'явилося в мережі ще 29 квітня.
Цей інцидент став не першим випадком недоречної поведінки чиновників КМДА. За кілька днів до цього, 26 квітня, заступник мера Микола Поворозник влаштував банкет із шашликами прямо у День жалоби.
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