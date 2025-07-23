Корупція в КМДА — за тиждень чиновники отримали 10 підозр

За тиждень у КМДА 10 підозр — деталі від депутата
Лише за тиждень чиновники Київської міської державної адміністрації (КМДА) отримали десять підозр у корупції. Однак, це ще не все і вже скоро очікується більше відкритих справ.
Про це заявив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі "Київський час" 23 липня.
Підозри у КМДА
Вітренко розповів, що в окремих директорів департаментів КМДА вже по кілька підозр, і він називає це ганьбою для київської влади.
"Це ще не все, але я впевнений, що незалежні органи, які борються з корупцією, зокрема, які звернули уваги на корупційні оборудки в КМДА, будуть робити свою роботу в рамках чинного законодавства і доведуть справи до кінця", — сказав депутат.
Хто отримав підозри
Перші два тижні липня були дуже насиченими і чимало чиновників КМДА отримали підозри у корупційних схемах, зокрема:
- підозра для 11 осіб, які, за даними прокуратури, завдали збитків столичному бюджету майже на 200 млн грн;
- начальнику управління СКП "Київтелесервіс". Його підозрюють у закупівлі обладнання для інтернету за завищеними цінами;
- заступнику гендиректора КП "Інформатика". Підозрюють у закупівлі картерного обладнання за завищеними цінами;
- начальнику управління моніторингу Департаменту комунальної власності КМДА. Підозрюють у приватизації комунальної нерухомості за заниженою вартістю;
- головному інженеру музею Київська фортеця. Підозрюють у виплатах за неналежно виконані проєктні роботи;
- керівнику хору "Київ". Підозрюють у службовій недбалості;
- керівниці столичного академтеатру оперети. Підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі генераторів.
Нагадаємо, експосадовця КМДА підозрюють у розкраданні 75 млн соцдопомоги. Вона призначалася для паліативної допомоги тяжкохворим у рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".
Також ми писали, що керівницю КМДА та директора ринку викрили на хабарі. Правоохоронці затримали їх під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів.
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