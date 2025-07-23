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Головна Київ За тиждень у КМДА 10 підозр — деталі від депутата

За тиждень у КМДА 10 підозр — деталі від депутата

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Дата публікації: 23 липня 2025 20:44
Корупція в КМДА — за тиждень чиновники отримали 10 підозр
Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. Фото: КМР

Лише за тиждень чиновники Київської міської державної адміністрації (КМДА) отримали десять підозр у корупції. Однак, це ще не все і вже скоро очікується більше відкритих справ.

Про це заявив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі "Київський час" 23 липня. 

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Підозри у КМДА 

Вітренко розповів, що в окремих директорів департаментів КМДА вже по кілька підозр, і він називає це ганьбою для київської влади.

"Це ще не все, але я впевнений, що незалежні органи, які борються з корупцією, зокрема, які звернули уваги на корупційні оборудки в КМДА, будуть робити свою роботу в рамках чинного законодавства і доведуть справи до кінця", — сказав депутат. 

Хто отримав підозри

Перші два тижні липня були дуже насиченими і чимало чиновників КМДА отримали підозри у корупційних схемах, зокрема:

Нагадаємо, експосадовця КМДА підозрюють у розкраданні 75 млн соцдопомоги. Вона призначалася для паліативної допомоги тяжкохворим у рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".

Також ми писали, що керівницю КМДА та директора ринку викрили на хабарі. Правоохоронці затримали їх під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів. 

Київ корупція КМДА місцеві депутати підозра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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