Засідання Київради — стало відомо, коли зберуться депутати

Засідання Київради. Фото: Вечірній Київ

Наступне засідання Київради відбудеться найближчим часом. Є чимало питань, які потрібно обговорити депутатам, зокрема, кошти на потреби Збройних сил.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Леонід Ємець в ефірі "Київського часу" 20 серпня.

Коли відбудеться засідання Київради

"Найближчим часом відбудеться засідання Київради. Ймовірно, вже на початку вересня", — сказав Ємець.

За його словами, є багато питань, які треба підняти — зокрема, 8 мільярдів гривень, які забрали з бюджету Києва. Частина цих коштів мала піти на потреби ЗСУ.

Зазначимо, Київрада не збиралася вже понад два місяці — останнє засідання було ще 10 червня.

Нагадаємо, 12 серпня Тимур Ткаченко заявив, що відпустка Кличка зірвала засідання Ради оборони Києва. Через це досі не вирішили низку важливих питань.

Крім того, очільник КМВА повідомив, що у Кличка гальмують статус критичних підприємств. Він наголосив, що це впливає на роботу бізнесу та стабільність економіки.