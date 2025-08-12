Віталій Кличко зірвав засідання Ради оборони — що трапилось

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Вечірній Київ

Рада оборони Києва не змогла зібратися на засідання, оскільки міський голова Віталій Кличко пішов у відпустку. Через це досі не вирішили низку важливих питань.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram 12 серпня.

Засідання Ради оборони Києва не відбулось через Кличка

Ткаченко розповів, що через відпустку Кличка і скасування засідання Ради оборони досі не вирішили низку важливих питань, зокрема, мер блокує розпорядження про включення голів РДА до складу Ради.

Очільник КМВА наголосив, що це натомість гальмує роботу на місцях з питань відновлення пошкодженої інфраструктури, укриттів, організаційних питань сектору оборони міста Києва.

"Вважаю таке затягування шкідливим. Прикро, що чинна система роботи Ради оборони, де є двоє співголів, ставить під загрозу функціонування цього органу. Свідомо чи несвідомо, але таке ставлення не йде на користь безпеці столиці", — зазначив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, заступнику мера Києва Прокопіву змінили запобіжний захід. Йому призначили нічний домашній арешт.

Ще 17 квітня йому оголосили підозру в організації схеми переправлення ухилянтів за кордон. Крім того, він фігурує в інших антикорупційних розслідуваннях.