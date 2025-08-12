Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Відпустка Кличка зірвала засідання Ради оборони Києва

Відпустка Кличка зірвала засідання Ради оборони Києва

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 18:58
Віталій Кличко зірвав засідання Ради оборони — що трапилось
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Вечірній Київ

Рада оборони Києва не змогла зібратися на засідання, оскільки міський голова Віталій Кличко пішов у відпустку. Через це досі не вирішили низку важливих питань.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram 12 серпня.

Реклама
Читайте також:

Засідання Ради оборони Києва не відбулось через Кличка 

Ткаченко розповів, що через відпустку Кличка і скасування засідання Ради оборони досі не вирішили низку важливих питань, зокрема, мер блокує розпорядження про включення голів РДА до складу Ради.

Очільник КМВА наголосив, що це натомість гальмує роботу на місцях з питань відновлення пошкодженої інфраструктури, укриттів, організаційних питань сектору оборони міста Києва.

"Вважаю таке затягування шкідливим. Прикро, що чинна система роботи Ради оборони, де є двоє співголів, ставить під загрозу функціонування цього органу. Свідомо чи несвідомо, але таке ставлення не йде на користь безпеці столиці", — зазначив Тимур Ткаченко. 

null
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, заступнику мера Києва Прокопіву змінили запобіжний захід. Йому призначили нічний домашній арешт.

Ще 17 квітня йому оголосили підозру в організації схеми переправлення ухилянтів за кордон. Крім того, він фігурує в інших антикорупційних розслідуваннях.

Віталій Кличко Київ відпустка Тимур Ткаченко КМВА
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації