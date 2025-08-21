Заседание Киевсовета — стало известно, когда соберутся депутаты

Заседание Киевсовета. Фото: Вечірній Київ

Следующее заседание Киевсовета состоится в ближайшее время. Есть немало вопросов, которые нужно обсудить депутатам, в частности, средства на нужды Вооруженных сил.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Леонид Емец в эфире "Київського часу" 20 августа.

Реклама

Читайте также:

Когда состоится заседание Киевсовета

"В ближайшее время состоится заседание Киевсовета. Вероятно, уже в начале сентября", — сказал Емец.

Реклама

По его словам, есть много вопросов, которые надо поднять — в частности, 8 миллиардов гривен, которые забрали из бюджета Киева. Часть этих средств должна была пойти на нужды ВСУ.

Отметим, Киевсовет не собирался уже более двух месяцев — последнее заседание было еще 10 июня.

Реклама

Напомним, 12 августа Тимур Ткаченко заявил, что отпуск Кличко сорвал заседание Совета обороны Киева. Из-за этого до сих пор не решили ряд важных вопросов.

Кроме того, глава КГВА сообщил, что у Кличко тормозят статус критических предприятий. Он отметил, что это влияет на работу бизнеса и стабильность экономики.