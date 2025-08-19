Бронювання на підприємствах — у Кличка затягують оформлення

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив "підлеглих мера Києва Віталія Кличка" у затримці оформлення статусу критично важливих підприємств. Він наголосив, що це впливає на роботу бізнесу та стабільність економіки.

Про це Тимур Ткаченко написав у своєму Telegram 19 серпня.

Реклама

Читайте також:

Заява Тимура Ткаченка

"Шановні кияни, представники бізнесу! Через безвідповідальність керівництва міста маємо критичну ситуацію. Підлеглі мера Кличка вчасно не подали зміни до розпорядження, яке визначає порядок надання підприємствам статусу критичних під час воєнного стану", — написав Ткаченко.

За його словами, Кабмін встановив термін упродовж одного місяця, однак його проігнорували. Станом на сьогодні проєкт розпорядження на підпис не подано.

Очільник КМВА наголосив, що в результаті є затримка з оформленням статусу критичних підприємств, а це впливає на роботу бізнесу, стабільність економіки та захист столиці у воєнний час.

Ткаченко підкреслив, що Київська міська військова адміністрація робить усе можливе, щоб виправити ситуацію.

"Відсутність дисципліни й належної відповідальності в структурах, підконтрольних меру, коштує нам часу. А час у воєнних умовах — це ресурс, який ми не маємо права втрачати", — підсумував голова КМВА.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, 12 серпня Ткаченко заявив, що відпустка Кличка зірвала засідання Ради оборони Києва. Через це досі не вирішили низку важливих питань.

Крім того, очільник КМВА заявив, що влада ігнорує людей, чиє житло постраждало внаслідок ворожого обстрілу 31 липня. Він обурився бездіяльністю місцевої влади.