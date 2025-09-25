Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Київ Депутат висловився, чому транспорт Києва став корупційною схемою

Депутат висловився, чому транспорт Києва став корупційною схемою

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 08:24
Вітренко розкритикував департамент транспорту Києва за бездіяльність
Громадський транспорт Києва. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко розкритикував стан транспортної політики у столиці, заявивши про відсутність стратегії, моделювання та ефективного керівництва в департаменті транспорту. За його словами, нинішня ситуація свідчить про те, що транспортна інфраструктура використовується переважно для корупційних схем.

Про це він сказав в ефірі програми "Київський час".

Реклама
Читайте також:

У Києві виникли проблеми з транспортом через відсутність чіткого керівництва

"В нас використовують транспортні інфраструктури лише для незаконного збагачення, як нам показують наші правоохоронці. Тому відсутність навіть сьогодні адекватного керівника департаменту транспорту, коли навіть на наради в КМДА і до Київської міської ради ходять начальники управління, головні спеціалісти, це взагалі ганьба для такого міста, як місто Київ. Ми про це багато разів казали, і слава Богу, що Кандибор Руслан, прийняв адекватне рішення і написав заяву про звільнення", — висловився депутат.

Андрій Вітренко підкреслив, що столиця потребує нового транспортного заступника та керівника департаменту, який не буде "владним парашутистом", а представлятиме професійну експертну спільноту Києва.

Окремо депутат розкритикував управлінську ситуацію в місті під час воєнного стану. Він зазначив, що всі рішення фактично зосереджені в одних руках.

"Я впевнений, що в нас в місті Києві є достатньо експортна спільнота, яка може очолити департамент транспорту. Необхідно нам нового транспортного заступника. Але, на жаль, сьогодні в періоді воєнного стану всі рішення приймає остаточно одна людина, яка сьогодні злякалася і відмінила сесію на завтра. Якщо комусь не хочеться працювати, то депутати будуть скликати сесію самостійно", — підсумував Вітренко.

Нагадаємо, у Києві серед депутатів виникли дискусії на тлі обговорень будівництва нової гілки метро в столиці

Зокрема голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що район Троєщина в Києві фактично не має нормального транспортного сполучення із центром.

Київ транспорт КМДА місцеві депутати громадський транспорт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації