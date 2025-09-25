Вітренко розкритикував департамент транспорту Києва за бездіяльність

Громадський транспорт Києва. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко розкритикував стан транспортної політики у столиці, заявивши про відсутність стратегії, моделювання та ефективного керівництва в департаменті транспорту. За його словами, нинішня ситуація свідчить про те, що транспортна інфраструктура використовується переважно для корупційних схем.

Про це він сказав в ефірі програми "Київський час".

"В нас використовують транспортні інфраструктури лише для незаконного збагачення, як нам показують наші правоохоронці. Тому відсутність навіть сьогодні адекватного керівника департаменту транспорту, коли навіть на наради в КМДА і до Київської міської ради ходять начальники управління, головні спеціалісти, це взагалі ганьба для такого міста, як місто Київ. Ми про це багато разів казали, і слава Богу, що Кандибор Руслан, прийняв адекватне рішення і написав заяву про звільнення", — висловився депутат.

Андрій Вітренко підкреслив, що столиця потребує нового транспортного заступника та керівника департаменту, який не буде "владним парашутистом", а представлятиме професійну експертну спільноту Києва.

Окремо депутат розкритикував управлінську ситуацію в місті під час воєнного стану. Він зазначив, що всі рішення фактично зосереджені в одних руках.

"Я впевнений, що в нас в місті Києві є достатньо експортна спільнота, яка може очолити департамент транспорту. Необхідно нам нового транспортного заступника. Але, на жаль, сьогодні в періоді воєнного стану всі рішення приймає остаточно одна людина, яка сьогодні злякалася і відмінила сесію на завтра. Якщо комусь не хочеться працювати, то депутати будуть скликати сесію самостійно", — підсумував Вітренко.

Нагадаємо, у Києві серед депутатів виникли дискусії на тлі обговорень будівництва нової гілки метро в столиці.

Зокрема голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що район Троєщина в Києві фактично не має нормального транспортного сполучення із центром.