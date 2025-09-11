Бахматов заявив про колапс з транспортом, школами й садочками на Троєщині

Громадський транспорт Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У влади Києва немає чіткої стратегії розвитку транспорту, освіти чи культури, а Троєщина залишається фактично без належного сполучення з центром міста. Окрім того, там загострюється проблема із заповненням класів у школах та дитсадків.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

У мешканців Троєщини досі немає якісного транспортного сполучення з центром

За його словами, мешканці району й далі змушені користуватися лише 114-м автобусом, який є єдиним умовно-швидкісним транспортом із Троєщини в центр.

Ще в липні адміністрація підготувала перелік із 20 вимог до "Київпастрансу", зокрема регулярність руху, сучасні та довгі автобуси з кондиціонерами. Проте компанія досі не відповіла й навіть проігнорувала запрошення на зустріч минулого тижня.

Бахматов наголосив, що ситуація з транспортом виявила ще глибшу проблему — відсутність будь-якої стратегії розвитку району.

"В районі немає жодної транспортної, спортивної, культурної, медичної стратегії, благоустрою тощо. Тобто весь район біжить як лось по лісу, що в пожежі. Тобто кудись несеться, щось робиться", — висловився Бахматов.

Окремо чиновник звернув увагу на демографічну кризу в освіті.

"З'ясувалося, що в нас є садочки, в яких заповнюваність зараз 30%. Тобто замість 250 є лише 70 діток. Отже, про що йдеться? Про те, що садочки треба укрупнювати, треба їх ставити на паузу. Тому що не може бути, щоб на 70 дітей в тебе було 70 співробітників", — висловився голова Деснянської РДА.

Також чиновник додав, що в шести школах Києва цьогоріч взагалі не сформувалися перші класи. Бахматов вважає, що садочки з низькою наповненістю слід тимчасово об’єднувати або передавати в оренду приватним навчальним закладам, як це вже робили у 2000-х, щоб зберегти інфраструктуру на майбутнє.

Нагадаємо, також Максим Бахматов пояснив, чому будівництво метро на Троєщині є неможливим.

Тим часом у Києві триває ремонт Північного мосту, який значно ускладнює рух мешканців Троєщини. Фахівчиня у сфері мостобудування заявляла, що ремонтні роботи можуть затягнутися щонайменше на два роки.