Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Депутат сказал, почему транспорт Киева стал коррупционной схемой

Депутат сказал, почему транспорт Киева стал коррупционной схемой

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 08:24
Витренко раскритиковал департамент транспорта Киева за бездействие
Общественный транспорт Киева. Фото: Новини.LIVE

Депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко раскритиковал состояние транспортной политики в столице, заявив об отсутствии стратегии, моделирования и эффективного руководства в департаменте транспорта. По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует о том, что транспортная инфраструктура используется преимущественно для коррупционных схем.

Об этом он сказал в эфире программы "Киевское время".

Читайте также:

В Киеве возникли проблемы с транспортом из-за отсутствия четкого руководства

"У нас используют транспортные инфраструктуры только для незаконного обогащения, как нам показывают наши правоохранители. Поэтому отсутствие даже сегодня адекватного руководителя департамента транспорта, когда даже на совещания в КГГА и в Киевский городской совет ходят начальники управления, главные специалисты, это вообще позор для такого города, как город Киев. Мы об этом много раз говорили, и слава Богу, что Кандибор Руслан, принял адекватное решение и написал заявление об увольнении", — высказался депутат.

Андрей Витренко подчеркнул, что столица нуждается в новом транспортном заместителе и руководителе департамента, который не будет "властным парашютистом", а будет представлять профессиональное экспертное сообщество Киева.

Отдельно депутат раскритиковал управленческую ситуацию в городе во время военного положения. Он отметил, что все решения фактически сосредоточены в одних руках.

"Я уверен, что у нас в городе Киеве есть достаточно экспортное сообщество, которое может возглавить департамент транспорта. Необходимо нам нового транспортного заместителя. Но, к сожалению, сегодня в периоде военного положения все решения принимает окончательно один человек, который сегодня испугался и отменил сессию на завтра. Если кому-то не хочется работать, то депутаты будут созывать сессию самостоятельно", — подытожил Витренко.

Напомним, в Киеве среди депутатов возникли дискуссии на фоне обсуждений строительства новой ветки метро в столице.

В частности председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что район Троещина в Киеве фактически не имеет нормального транспортного сообщения с центром.

Киев транспорт КГГА местные депутаты общественный транспорт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
