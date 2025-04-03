Андрій Вітренко різко розкритикував засідання Київради та назвав його "ганьбою"

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: скриншот

Депутат від "Слуги народу" Андрій Вітренко різко розкритикував сьогоднішнє засідання Київської міської ради. Він назвав його "100% ганьбою".

Про це повідомляють Новини.LIVE у четвер, 3 квітня.

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Кличка погано підготували

В коментарі кореспондентці Новини.LIVE Вітренко зазначив, що мера Києва Віталія Кличка погано підготували до сесії.

За словами Вітренка, під час засідання депутатів опитували вибірково за політичним принципом, а питання про звільнення секретаря Київради Володимира Бондаренка взагалі не винесли на голосування.

"У мене сьогодні максимальне розчарування цієї сесії Київської міськради, яку першу за усю нашу каденцію проводить Київський міський голова з декількох причин. Перше — підготовили Київського міського голова дуже погано до ведення сесії. Також, відбувалися постійні порушення регламенту, відбувалося блокування законного права депутатів вести свою депутатську діяльність. Крім того, слово-виступ надавалося вибірково за політичним принципом", — сказав депутат.

Раніше на засіданні Київради депутатка та військовослужбовиця Аліна Михайлова порушила питання корупції у столичній владі. Вона звернулася до мера Віталія Кличка, наголосивши, що саме він несе відповідальність за команду, яку привів до управління містом.

Також ми писали, що депутати Київради вимагають винести на голосування питання про відставку секретаря Володимира Бондаренка.