Андрей Витренко резко раскритиковал заседание Киевсовета и назвал его "позором"

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: скриншот

Депутат от "Слуги народа" Андрей Витренко резко раскритиковал сегодняшнее заседание Киевского городского совета. Он назвал его "100% позором".

Об этом сообщают Новини.LIVE в четверг, 3 апреля.

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Кличко плохо подготовили

В комментарии корреспондентке Новини.LIVE Витренко отметил, что мэра Киева Виталия Кличко плохо подготовили к сессии.

По его словам, во время заседания депутатов опрашивали выборочно по политическому принципу, а вопрос об увольнении секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко вообще не вынесли на голосование.

"У меня сегодня максимальное разочарование этой сессией Киевского горсовета, которую первую за всю нашу каденцию проводит киевский городской голова по нескольким причинам. Первое — подготовили киевского городского голову очень плохо к ведению сессии. Также происходили постоянные нарушения регламента, происходило блокирование законного права депутатов вести свою депутатскую деятельность. Кроме того, слово-выступление предоставлялось выборочно по политическому принципу", — сказал депутат.

Ранее на заседании Киевсовета депутат и военнослужащая Алина Михайлова подняла вопрос коррупции в столичной власти. Она обратилась к мэру Виталию Кличко, подчеркнув, что именно он несет ответственность за команду, которую привел к управлению городом.

Также мы писали, что депутаты Киевсовета требуют вынести на голосование вопрос об отставке секретаря Владимира Бондаренко.