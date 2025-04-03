Володимр Бондаренко може бути звільнений під час засідання Київради 3 квітня

Засідання Київради. Фото: скриншот

У четвер, 3 квітня, депутати Київської міської ради вимагають винести на голосування питання про відставку секретаря Володимира Бондаренка на найближчому пленарному засіданні. Також зі своїх посад були звільнені кілька чиновників.

Про це повідомляє кореcпондент Новини.LIVE.

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Засідання Київради

Під час засідання Київради депутати заблокували трибуну. Причиною цього стало ігнорування запиту на голосування щодо відставки секретаря Бондаренка, який, за розслідуванням Bihus.Info, фігурує як один із учасників корупційної схеми розкрадання столичної землі.

Свої підписи за винесення на найближче пленарне засідання питання про відставку Бондаренка поставили 40 депутатів.

Водночас мер Києва Віталій Кличко у Telegram заявив, що після розслідувань щодо земельних махінацій у столиці з посад у КМДА були звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.

депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв звільнений з посади директора КП "Інженерний центр".

Також, за словами Кличка, фракція партії "УДАР" розпочала процедуру відкликання Терентьєв з депутатів Київради

"Він є підозрюваним у кримінальному провадженні", — зазначив мер Києва.

Очільник столиці додав, що зі своїх посад були звільнені й інші посадовці:

директор комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський

директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

"Директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Як тільки вийде — буде звільнений", — підсумував Кличкко.

Нагадаємо, 14 березня секретар Київської міськради Володимир Бондаренко написав заяву про тимчасове відсторонення від своїх обовʼязків. Перед цим було організовано збір підписів за відставку Бондаренка.

У лютому НАБУ провело обшуки у межах операції "Чисте місто", спрямованої на виявлення корупційних схем у КМДА.

Після цього мер Києва Віталій Кличко заявив про намір звільнити кількох чиновників, які фігурували в антикорупційному розслідуванні.

Згодом журналісти Bihus.Info оприлюднили матеріал, у якому детально розкрили механізми функціонування корупційної схеми у сфері розподілу земельних ресурсів у столиці.