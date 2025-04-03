Кличко відповів, чому не звільняють корупціонерів з Кихвміськради

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: скриншот

У четвер, 3 квітня, на засіданні Київради депутатка та військовослужбовиця Аліна Михайлова запитала міського голову Віталія Кличка щодо корупції у столичній владі. Вона наголосила, що саме мер несе відповідальність за людей, яких привів до влади.

Про це стало відомо із трансляції пленарного засідання сесії Київської міської ради.

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Що сказала Михайлова

Депутатка заявила, що Київ фактично опинився під контролем злочинного угруповання, до якого входять заступники Кличка та ключові члени партії "УДАР". Михайлова наголосила, що на низку посадовців є підозри від НАБУ та викривальні матеріали журналістів, проте вони досі залишаються на своїх посадах.

У своєму виступі депутатка згадала секретаря Київради Володимира Бондаренка, який, за її словами, фігурує в записах Комарницького, директорку департаменту земельних ресурсів Валентину Пелих, яка, як стверджує Михайлова, забезпечує контроль мафії над київською землею, головного архітектора міста Олександра Свистунова, директора департаменту транспорту Руслана Кандибора та інших посадовців. Вона заявила, що Кличко несе відповідальність за цих людей, адже саме він привів їх до влади, і закликала звільнити всіх, хто фігурує у корупційних схемах.

"Це люди, яких ви привели до влади в Києві, вони були з вами по 10 років, ви зробили їм кар'єру і призначили на ці посади. Тобто вся вертикаль міського голови залучена в злочинну організацію. У мене запитання: якщо майже всі ваші заступники та ключові депутати вашої партії входять до злочинного угруповання, що розкрадає київську землю, то чи готові ви, пане міський голово, взяти на себе відповідальність за це? Якщо ви знали про розграбування Києва і привели цих людей до влади, які розграбували Київ за вашою спиною, ви не можете залишатися міським головою", — сказала Михайлова.

Відповідь Кличка

Кличко у відповідь назвав виступ депутатки оціночним судженням і заявив, що не вважає за необхідне виправдовуватися за речі, до яких не має стосунку. Він наголосив, що оцінку діям чиновників мають давати виключно правоохоронні органи, а міська влада, своєю чергою, працює над усуненням корупційних ризиків у земельній сфері.

"Оскільки ви зачитали цей текст, я розумію його напрямок і те, що він містить виключно ваше оціночне судження. Переконаний, що будь-які дії повинні оцінювати виключно правоохоронні органи. Обговорювати ті чи інші питання чи виправдовуватися за речі, до яких не маю жодного відношення, не вважаю за необхідне. Водночас те, що сталося, — ганебний факт, і ми працюємо над тим, щоб усунути всі корупційні ризики у сфері земельних відносин. Нам потрібно створити систему, яка не дозволятиме жодній особі використовувати наявні можливості для зловживань. Ми прагнемо, щоб ця система працювала відкрито та прозоро, і саме над цим активно працюємо", — сказав мер.

Також Кличко згадав, що Київ одним із перших впровадив систему "Відкритий бюджет" і ProZorro для забезпечення прозорості.

"Щодо боротьби з корупцією та забезпечення прозорості всіх процесів, нагадаю, що Київ — одне з перших міст, яке реалізувало проєкт "Відкритий бюджет". Усі надходження та витрати є абсолютно прозорими, і до них мають доступ журналісти та громадські діячі. Також місто одне з перших запровадило систему ProZorro та персональне голосування. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб запобігати будь-яким корупційним проявам. Тому можу відповісти, що ваш виступ є виключно оціночним судженням, а оцінку діям тих чи інших осіб повинні давати лише правоохоронні органи", — сказав Кличко".

На звинувачення щодо корупції серед своїх підлеглих міський голова прямо не відповів.

Також ми писали, що депутати Київської міської ради вимагають винести на голосування питання про відставку секретаря Володимира Бондаренка на найближчому пленарному засіданні. Раніше він написав заяву про тимчасове відсторонення від своїх обовʼязків.