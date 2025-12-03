Метро на Виноградарі - коли добудують

Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Автострада

Керівник "Київського метрополітену" Віктор Вигівський повідомив про плани щодо завершення основних конструкцій станцій "Мостицька" та "Проспект Правди". Після цього можна розглядати запуск метрополітена на Виноградар.

Про це повідомляє ua.news.

За словами Виговського, попередньо завершення будівництва планується на 2027 рік, однак фінансування проєкту може затримуватися у зв'язку із війною.

До цього міський голова Віталій Кличко заявляв, що перша зі станцій нової гілки може прийняти пасажирів уже у 2026 році. Однак Вигівський наголосив, що рух поїздів стане можливим лише після завершення робіт одразу на двох станціях.

Ініціативу з розширення метрополітену на Виноградар запустили ще наприкінці 2017 року, виділивши на проєкт понад 11 мільярдів гривень. Тоді планувалось відкрити гілку у 2020-му, однак процес затягувався через проблеми з тендерами — їх скасовували і знов оголошували заново.

У результаті підряд на будівництво отримала компанія "Київметробуд". Вона запропонувала виконати роботи за суму на 12 мільйонів гривень нижчою за конкурентів.

