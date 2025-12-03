Відео
Головна Київ Стало відомо, коли запустять метро на Виноградар у Києві

Стало відомо, коли запустять метро на Виноградар у Києві

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 22:07
Метро на Виноградарі - коли добудують
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Автострада

 Керівник "Київського метрополітену" Віктор Вигівський повідомив про плани щодо завершення основних конструкцій станцій "Мостицька" та "Проспект Правди". Після цього можна розглядати запуск метрополітена на Виноградар.

Про це повідомляє ua.news.

Читайте також:

Метро на Виноградарі

За словами Виговського, попередньо завершення будівництва планується на 2027 рік, однак фінансування проєкту може затримуватися у зв'язку із війною.

До цього міський голова Віталій Кличко заявляв, що перша зі станцій нової гілки може прийняти пасажирів уже у 2026 році. Однак Вигівський наголосив, що рух поїздів стане можливим лише після завершення робіт одразу  на двох станціях.

Ініціативу з розширення метрополітену на Виноградар запустили ще наприкінці 2017 року, виділивши на  проєкт понад 11 мільярдів гривень. Тоді планувалось відкрити гілку у 2020-му, однак процес затягувався через проблеми з тендерами — їх скасовували і знов оголошували заново.

У результаті підряд на будівництво отримала компанія "Київметробуд". Вона запропонувала виконати роботи за суму на 12 мільйонів гривень нижчою за конкурентів.

Нагадаємо, що у Київраді запропонували зробити безкоштовним проїзд у метро до кінця війни.

А до цього експерт заявив, що аварії у метро Києва можуть статися знову через критичний стан.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
