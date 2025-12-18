Відео
Україна
Головна Київ Депутати Київради збільшили свої фонди на 600 млн грн — деталі

Депутати Київради збільшили свої фонди на 600 млн грн — деталі

Дата публікації: 18 грудня 2025 13:48
Скільки коштів депутати Київради мають для допомоги виборцям
Засідання Київради. Фото: пресслужба Київради

Депутати Київради отримають 1,8 млрд гривень у 2026 році на забезпечення вирішення соціально-економічних проблем, а також виконання передвиборних програм та доручень виборців. Раніше цей пункт передбачав виділення 1,2 млрд гривень.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

На що витратять кошти

Таким чином на сьогоднішньому засідання депутати збільшили фінансування на 600 млн гривень.

Це рішення у супровідних документах пояснили тим, що значно зросла кількість киян, які звертаються до громадських приймалень депутатів Київради для отримання матеріальної допомоги, особливо у зв’язку з тим, що їхнє житло та майно постраждало внаслідок ворожих обстрілів житлових будинків. А також тим, що збільшилась кількість захисників і захисниць, які потребують фінансової підтримки для забезпечення їхньої діяльності з захисту держави.

таблиця Київ
Кошти, виділені на програму протягом 2026–2028 років. Фото: скриншот

Зазначимо, що ця програма розрахована на 2026–2028 роки. Фінансування на 2027 та 2028 роки поки що залишилося без змін.

Нагадаємо, Київрада вже отримала проєкт бюджету на 2026 рік. У ньому значно скоротили видатки на українських захисників.

Також ми писали, що Київ цьогоріч не витратив 30 млрд гривень.

Київ місцеві депутати Київрада війна в Україні фінансування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
