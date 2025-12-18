Видео
Депутаты Киевсовета увеличили свои фонды на 600 млн грн — детали

Депутаты Киевсовета увеличили свои фонды на 600 млн грн — детали

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 13:48
Сколько средств депутаты Киевсовета имеют для помощи избирателям
Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба Киевсовета

Депутаты Киевсовета 1,8 млрд гривен в 2026 году на обеспечение решения социально-экономических проблем, а также выполнение предвыборных программ и поручений избирателей. Ранее этот пункт предусматривал выделение 1,2 млрд гривен.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 18 декабря.

На что потратят средства

Таким образом, на сегодняшнем заседании депутаты увеличили финансирование на 600 млн гривен.

Это решение в сопроводительных документах объяснили тем, что значительно возросло количество киевлян, которые обращаются в общественные приемные депутатов Киевсовета для получения материальной помощи, особенно в связи с тем, что их жилье и имущество пострадало в результате вражеских обстрелов жилых домов. А также тем, что увеличилось количество защитников и защитниц, которые нуждаются в финансовой поддержке для обеспечения их деятельности по защите государства.

таблиця Київ
Средства, выделенные на программу в течение 2026-2028 годов. Фото: скриншот

Отметим, что эта программа рассчитана на 2026–2028 годы. Финансирование на 2027 и 2028 годы пока осталось без изменений.

Напомним, Киевсовет уже получил проект бюджета на 2026 год. В нем значительно сократили расходы на украинских защитников.

Также мы писали, что Киев в этом году не потратил 30 млрд гривен.

Киев местные депутаты Киевсовет война в Украине финансирование
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
