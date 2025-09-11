Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кличко повідомив, що проти депутатів Київради готують підозри

Кличко повідомив, що проти депутатів Київради готують підозри

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 17:58
Депутатам Київради хочуть оголосити підозру — що каже Кличко
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що декільком депутатам Київради планують оголосити підозри. Він вважає, що це хочуть зробити, аби орган місцевого самоврядування не функціонував.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram у четвер, 11 вересня.

Реклама
Читайте також:

Підозри депутат Київради

Кличко заявив, що підозри депутатам Київради хочуть оголосити через безпідставне відшкодування коштів за відрядження депутатів. За його словами, йдеться про:

  • Олександра Бродського з "Батьківщини";
  • Володимира Андрусишина та Леоніда Ємця з "Європейської солідарності";
  • Віктора Домогальського та Вікторію Муху з "Удару";
  • Григорія Маленка з "Голосу".

Кличко заявив, що підозри можуть паралізувати роботу Київради та заблокувати ухвалення важливих для життєзабезпечення столиці рішень.

"Хочу звернутися до правоохоронців: за всі антизаконні дії, які вони чинять за політичним замовленням, все одно доведеться відповідати. По закону!" — наголосив мер Києва.

null
Допис Кличка. Фото: скриншот

А нардеп Ярослав Железняк підтвердив, що готуються обшуки в очільника фракції "Голос" у Київраді Григорія Маленка.

null
Допис Железняка. Фото: скриншот

Зазначимо, що це не перші підозри чиновникам Київради. Наприклад, колишній секретар Володимир Бондаренко перебуває під цілодобовим арештом, оскільки його підозрюють у неправомірних нарахуваннях коштів. Крім того, він був фігурантом операції "Чисте місто".

Нагадаємо, глава Деснянської РДА Максим Бахматов звинуватив Кличка у відсутності засідань Київради. За його словами, вже давно назріла капітальна перебудова формату роботи КМДА та мерії.

А нещодавно стало відомо, що Кличко програв суд проти депутата Андрія Вітренка. Міський голова намагався змусити його замовкнути.

Віталій Кличко Ярослав Железняк місцеві депутати Київрада підозра
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації