Депутатам Київради хочуть оголосити підозру — що каже Кличко

Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що декільком депутатам Київради планують оголосити підозри. Він вважає, що це хочуть зробити, аби орган місцевого самоврядування не функціонував.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram у четвер, 11 вересня.

Підозри депутат Київради

Кличко заявив, що підозри депутатам Київради хочуть оголосити через безпідставне відшкодування коштів за відрядження депутатів. За його словами, йдеться про:

Олександра Бродського з "Батьківщини";

Володимира Андрусишина та Леоніда Ємця з "Європейської солідарності";

Віктора Домогальського та Вікторію Муху з "Удару";

Григорія Маленка з "Голосу".

Кличко заявив, що підозри можуть паралізувати роботу Київради та заблокувати ухвалення важливих для життєзабезпечення столиці рішень.

"Хочу звернутися до правоохоронців: за всі антизаконні дії, які вони чинять за політичним замовленням, все одно доведеться відповідати. По закону!" — наголосив мер Києва.

Допис Кличка. Фото: скриншот

А нардеп Ярослав Железняк підтвердив, що готуються обшуки в очільника фракції "Голос" у Київраді Григорія Маленка.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Зазначимо, що це не перші підозри чиновникам Київради. Наприклад, колишній секретар Володимир Бондаренко перебуває під цілодобовим арештом, оскільки його підозрюють у неправомірних нарахуваннях коштів. Крім того, він був фігурантом операції "Чисте місто".

Нагадаємо, глава Деснянської РДА Максим Бахматов звинуватив Кличка у відсутності засідань Київради. За його словами, вже давно назріла капітальна перебудова формату роботи КМДА та мерії.

А нещодавно стало відомо, що Кличко програв суд проти депутата Андрія Вітренка. Міський голова намагався змусити його замовкнути.