Кличко програв суд у справі проти депутата Київради

Кличко програв суд у справі проти депутата Київради

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 21:23
Віталій Кличко програв суд у справі проти депутата Київради Андрія Вітренко
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київський міський голова Віталій Кличко програв судовий позов проти депутата Київради IX скликання та голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Вітренка. Мер столиці намагався змусити його замовкнути через звернення до Печерського суду, проте суд відмовив у задоволенні позову.

Про це повідомив сам депутат у Telegram у середу, 10 вересня.

Деталі справи

Депутат назвав це не лише своєю особистою перемогою, а й перемогою свободи слова та права киян знати правду про діяльність міської влади.

Політик зазначив, що Кличко подав позов після того, як він у публічному просторі поставив низку запитань щодо діяльності міського голови за 11 років роботи. Зокрема, йшлося про відсутність метро на Троєщину та Виноградар, численні корупційні скандали у столичній владі та відсутність системних змін попри резонансні викриття.

За словами Вітренка, замість відповідей на ці питання мер обрав шлях судового позову як приватна особа, намагаючись представити публічну критику як "особисту образу". Крім того, адвокат Кличка вимагав стягнути з депутата понад 370 тисяч гривень витрат на правову допомогу та ще 36 тисяч гривень на експертизу.

"Це була спроба тиску з метою змусити мене припинити критику. Але вона провалилася", — заявив Вітренко.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, коли можуть відкрити метро на Виноградар. За його словами, це має статися впродовж двох років,

Також раніше ми писали, що будівництво метро на Виноградар знову загальмувало.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
