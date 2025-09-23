Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Депутаты Кличко проигнорировали заседание бюджетной комиссии

Депутаты Кличко проигнорировали заседание бюджетной комиссии

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 13:05
Депутаты Кличко проигнорировали заседание бюджетной комиссии Киевсовета
Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Депутаты из фракции мэра Киева Виталия Кличко проигнорировали заседание бюджетной комиссии Киевсовета. Вследствие этого не удалось внести изменения в программы по выплатам.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в Telegram во вторник, 23 сентября.

Реклама
Читайте также:

В Киеве не состоялось заседание бюджетной комиссии

"Депутаты из фракции мэра, которые имеют большинство в бюджетной комиссии, в очередной раз пренебрегли своим долгом. И это уже становится плохой традицией", — отметил Витренко.

По его словам, депутаты из фракции Кличко показали свое отношение к важным вопросам, которые были на повестке дня. Речь идет об изменениях в городских целевых программах, выплатах военным и социально незащищенным жителям столицы.

"Почему военные на фронте находят возможность ежедневно держать оборону ценой собственной жизни, а в Киеве власть позволяет себе пренебрегать даже минимальной ответственностью", — добавил Витренко.

null
Пост Витренко. Фото: скриншот

Напомним, Кличко заявил, что некоторым депутатам Киевсовета хотят объявить подозрения, чтобы "орган местного самоуправления не функционировал".

А недавно мэр Киева проиграл суд против Витренко. Кличко пытался заставить замолчать его.

Виталий Кличко Киев выплаты Киевсовет бюджет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации