Депутаты Кличко проигнорировали заседание бюджетной комиссии Киевсовета

Депутаты из фракции мэра Киева Виталия Кличко проигнорировали заседание бюджетной комиссии Киевсовета. Вследствие этого не удалось внести изменения в программы по выплатам.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в Telegram во вторник, 23 сентября.

В Киеве не состоялось заседание бюджетной комиссии

"Депутаты из фракции мэра, которые имеют большинство в бюджетной комиссии, в очередной раз пренебрегли своим долгом. И это уже становится плохой традицией", — отметил Витренко.

По его словам, депутаты из фракции Кличко показали свое отношение к важным вопросам, которые были на повестке дня. Речь идет об изменениях в городских целевых программах, выплатах военным и социально незащищенным жителям столицы.

"Почему военные на фронте находят возможность ежедневно держать оборону ценой собственной жизни, а в Киеве власть позволяет себе пренебрегать даже минимальной ответственностью", — добавил Витренко.

Напомним, Кличко заявил, что некоторым депутатам Киевсовета хотят объявить подозрения, чтобы "орган местного самоуправления не функционировал".

А недавно мэр Киева проиграл суд против Витренко. Кличко пытался заставить замолчать его.