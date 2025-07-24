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Головна Київ Депутатка Києва заволоділа грошима громади — оголошено підозру

Депутатка Києва заволоділа грошима громади — оголошено підозру

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Дата публікації: 24 липня 2025 19:15
Депутатку Київради підозрюють у шахрайстві з приватизацією комунального майна
Правоохоронці та затримана депутатка Київради. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві прокурори оголосили підозру депутатці Київради, яка очолювала благодійний фонд. Він придбав комунальне приміщення, але місто недоотримало 300 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у четвер, 24 липня.

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Підозра депутатці Київради

"Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру депутатці Київської міської ради дев’ятого скликання за фактом заволодіння грошима територіальної громади шляхом шахрайства під час приватизації комунального приміщення", — йдеться у повідомленні.

Її дії кваліфіковано як шахрайство та службове підроблення. Виявлено, що нежитлове приміщення площею 168 квадратних метрів на вулиці Академіка Глушкова в Києві перебувало в оренді з правом подальшої приватизації у благодійної організації, яку на той час очолювала нинішня депутатка Київської міської ради.

Фонд як орендар проводив ремонт будівлі, при цьому під час будівельних робіт у документах було суттєво завищено їх вартість.

Під час приватизації приміщення орендарю було здійснено знижку у розмірі 300 тисяч гривень, які були списані як "надмірні витрати" на ремонт. Внаслідок цього фонд недоплатив в бюджет столиці 300 тисяч гривень.

Що передувало

У прокуратурі нагадали, що за фактом приватизації приміщення фактично за безцінь, прокурори у серпні минулого року скерували до суду обвинувальний акт щодо директора Департаменту комунальної власності КМДА та двох оцінювачів.

"Їх судять за службову недбалість, зловживання службовими повноваженнями та складання завідомо підроблених офіційних документів. Розгляд справи у суді триває", — йдеться у повідомленні.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот
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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко розповів, що за сім днів чиновники КМДА отримали десять підозр у корупції.

Раніше у Києві правоохоронці затримали підприємця, якого підозрюють у незаконному продажі дозволів на розміщення рекламних конструкцій від імені КМДА.

Київ гроші шахрайство місцеві депутати прокуратура Київрада
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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