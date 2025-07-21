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Головна Київ У Києві бізнесмен "продавав" дозволи на рекламу від КМДА — деталі

У Києві бізнесмен "продавав" дозволи на рекламу від КМДА — деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 14:10
Підприємець у Києві торгував дозволами на рекламу від КМДА — що йому загрожує
Затримання зловмисника. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві поліція затримала підприємця, який "торгував" дозволами на розміщення реклами від КМДА. Фігурант вимагав від покупця 6 тисяч доларів та додатковий щомісячний платіж.

Деталі справи повідомили 21 липня у Головному управлінні Національної поліції у м. Києві.

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Як повідомив начальник слідчого відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет, підозрюваним виявився 32-річний мешканець столиці.

Підприємець переконав киянина, що має зв'язки з посадовцями, відповідальними за розміщення реклами в столиці. За вплив на чиновників він вимагав 6 тис. доларів і щомісячну "оплату" в розмірі 17 тис. гривень нібито за гарантію, що рекламні конструкції не демонтують.

"У рамках кримінального провадження ми встановили, що киянин звернувся до підприємця, який нібито мав вплив на службових осіб комунального підприємства КМДА, що опікується рекламною у місті,  аби той допоміг йому отримати  дозвіл на розміщення рекламних вивісок для пунктів обміну валют. Зловмисник згодився допомогти, та за свої послуги запросив 6 000 доларів. Крім того, для уникнення демонтажу рекламних засобів замовник мав щомісяця сплачувати 17 000 грн", — розповів Габінет.

У Києві підприємець торгував дозволами від КМДА - фото
Гроші, вилучені в зловмисника. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Бізнесмена затримала під час отримання коштів за "послугу". Наразі досудове розслідування завершене, а усі матеріали передані до суду.

Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше суд виніс вирок вуличному музиканту, який співав пісні російською у київському метро.

А також стало відомо, що київський метрополітен вимагав  понад півтора мільйона гривень з фірми.

Київ поліція КМДА шахрайство реклама
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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