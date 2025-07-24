Депутата Киевсовета подозревают в мошенничестве с приватизацией коммунального имущества

Правоохранители и задержанный депутат Киевсовета. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве прокуроры объявили подозрение депутату Киевсовета, которая возглавляла благотворительный фонд. Он приобрел коммунальное помещение, но город недополучил 300 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 24 июля.

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Подозрение депутату Киевсовета

"Прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета девятого созыва по факту завладения деньгами территориальной громады путем мошенничества при приватизации коммунального помещения", — говорится в сообщении.

Ее действия квалифицированы как мошенничество и служебный подлог. Выявлено, что нежилое помещение площадью 168 квадратных метров на улице Академика Глушкова в Киеве находилось в аренде с правом дальнейшей приватизации у благотворительной организации, которую на тот момент возглавляла нынешняя депутат Киевского городского совета.

Фонд как арендатор проводил ремонт здания, при этом во время строительных работ в документах была существенно завышена их стоимость.

При приватизации помещения арендатору была осуществлена скидка в размере 300 тыс. гривен, которые были списаны как "чрезмерные расходы" на ремонт. Вследствие этого фонд недоплатил в бюджет столицы 300 тыс. гривен.

Что предшествовало

В прокуратуре напомнили, что по факту приватизации помещения фактически за бесценок, прокуроры в августе прошлого года направили в суд обвинительный акт в отношении директора Департамента коммунальной собственности КГГА и двух оценщиков.

"Их судят за служебную халатность, злоупотребление служебными полномочиями и составление заведомо поддельных официальных документов. Рассмотрение дела в суде продолжается", — говорится в сообщении.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал, что за семь дней чиновники КГГА получили десять подозрений в коррупции.

Ранее в Киеве правоохранители задержали предпринимателя, которого подозревают в незаконной продаже разрешений на размещение рекламных конструкций от имени КГГА.