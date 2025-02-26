Депутатка Київради і заступник голови КМДА вийшли з-під варти

Засідання суду. Ілюстраційне фото: pexels.com

Заступник керівника Київської міської державної адміністрації Петро Оленич та депутатка Київради Олена Марченко вийшли з-під варти. За обох внесли заставу.

Про це пише журналіст Олег Новіков.

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За інформацією журналіста, заставу за обох підозрюваних внесли ще минулого тижня.

За Петра Оленича сплатили 15 мільйонів гривень, а за Олену Марченко — 50 мільйонів гривень.

Пост Новікова. Фото: скріншот

Після цього вони залишили слідчий ізолятор та наразі перебувають на волі, але під виконанням визначених судом обов’язків.

"Отже обидва підозрюваних уже не в СІЗО і під обов'язками", — написав Новіков.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд 7 лютого обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Петру Оленичу по справі у земельній корупції.

Також у Києві викрили діяльність незаконної організації, яку очолив колишній депутат Київської міської ради. Вона полягала у заволодінні цінною землею під забудову.