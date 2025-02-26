Депутатка Київради і заступник голови КМДА вийшли з-під варти
Заступник керівника Київської міської державної адміністрації Петро Оленич та депутатка Київради Олена Марченко вийшли з-під варти. За обох внесли заставу.
Про це пише журналіст Олег Новіков.
Деталі справи
За інформацією журналіста, заставу за обох підозрюваних внесли ще минулого тижня.
За Петра Оленича сплатили 15 мільйонів гривень, а за Олену Марченко — 50 мільйонів гривень.
Після цього вони залишили слідчий ізолятор та наразі перебувають на волі, але під виконанням визначених судом обов’язків.
"Отже обидва підозрюваних уже не в СІЗО і під обов'язками", — написав Новіков.
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд 7 лютого обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Петру Оленичу по справі у земельній корупції.
Також у Києві викрили діяльність незаконної організації, яку очолив колишній депутат Київської міської ради. Вона полягала у заволодінні цінною землею під забудову.
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