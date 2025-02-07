Суд відправив Оленича під варту із можливістю застави

Заступник голови КМДА Петро Оленич. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 7 лютого, обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Петру Оленичу. Його підозрюють у земельній корупції.

Про це пише Суспільне.

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Так, ВАКС відправив Оленича під варту на два місяці — до 6 квітня. Водночас суд дозволив внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

Також запобіжний захід у вигляді два місяці тримання під вартою обрали голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву. Він може внести заставу 20 мільйонів гривень.

Під час засідання прокурор зауважив, що всі слідчі дії проводилися негласно, аби причетні до корупції не могли повпливати на перебіг розслідування. За його словами, 6 лютого було проведено понад 80 обшуків, оскільки підозрювані почали вживати активних заходів для знищення доказів та переховування інших осіб.

Водночас адвокат Оленича заперечував проти проведення судового засідання у закритому режимі. Однак суд задовольнив клопотання прокурора й провів закрите засідання.

Нагадаємо, вчора НАБУ проводило обшуки в ексдепутата Київради Дениса Комарницького.

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